Rajasthan Royals IPL: 14 मैच, 4 जीत, 10 हार, 209 चौके, 147 छक्के और 8 अंक के साथ 2025 सफर खत्म, 2008 चैंपियन राजस्थान रॉयल्स की कहानी

Rajasthan Royals IPL 2025: 2008 चैंपियन राजस्थान रॉयल्स की कहानी जीत के साथ समाप्त हो गई। टीम ने 2025 में 14 मैच खेलते हुए 4 में जीत हासिल की और 10 मैच में हार का सामना करना पड़ा। टीम अभी तक अंक तालिका में 9वें पायदान पर है। दिल्ली में कमाल का प्रदर्शन किया और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह से हराया। 14 मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 209 चौके और 147 छक्के मारे। राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार रहा। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने 14 साल के युवा प्लेयर पर दांव खेला और सफलता पाई।

Vaibhav Suryavanshi & Rahul Dravid



A standout season



Here's to growth, gratitude, and greater goals ahead



