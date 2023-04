Rajasthan Royals IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स को दो झटके, कप्तान सैमसन पर 12 लाख रुपए और अश्विन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना, जानें वजह

Highlights चेन्नई को इस सत्र में अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा। आचार संहिता के नियम 2.7 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच राजस्थान रॉयल्स को जीत के बाद दो बड़े झटके लगे।

Rajasthan Royals IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 रन से मात दिया। एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा के सामने संदीप सिंह ने क्या गेंदबाजी की। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और धोनी क्रीज पर थे। संदीप पर लगातार दो छक्के लगे। लेकिन आखिरकार बाजी राजस्थान ने मार ली।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच राजस्थान रॉयल्स को जीत के बाद दो बड़े झटके लगे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल में धीमी ओवर गति फिर से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि अधिकतर मैच चार घंटे से अधिक समय तक खिंच रहे हैं।

रॉयल्स के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पर यहां चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए गुरुवार को मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। अश्विन पर मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.7 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था। उनकी टीम ने बुधवार रात यह मैच तीन रन से जीता था।

आईपीएल ने बयान में कहा, ‘‘ईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.7 के तहत अश्विन ने लेवल एक के अपराध को स्वीकार किया। आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है।’’ बयान में अपराध की प्रकृति का उल्लेख नहीं है लेकिन खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों की आचार संहिता का नियम 2.7 ‘‘सार्वजनिक आलोचना, या किसी मैच से जुड़ी घटना या किसी खिलाड़ी, टीम अधिकारी, मैच अधिकारी से जुड़ी घटना के संबंध में अनुचित टिप्पणी से संबंधित है।’’

