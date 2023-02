सूर्यकुमार की तरह छक्के लगाने वाली वायरल गर्ल को मिली मदद, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्रिकेट किट भेजी

Highlights 14 साल की मूमल 8वीं क्लास में पढ़ती हैं छक्के लगाते हुए वीडियो हुआ था वायरल राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्रिकेट किट भेजी

नई दिल्ली: राजस्थान के बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानासर में कक्षा आठवी में पढ़ने वाली मूमल मेहर का एक वीडियो बीते दिनों खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में 14 साल की मूमल सूर्यकुमार यादव की दनानदन छक्के लगाते हुए दिखीं। रेतीली पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रही मूमल का वीडियो सचिन तेंदुलकर ने भी शेयर किया और देखते ही देखते मूमल मेहर की चर्चा चारो तरफ होने लगी।

Kal hi toh auction hua.. aur aaj match bhi shuru? Kya baat hai. Really enjoyed your batting. 🏏👧🏼#CricketTwitter#WPL@wplt20



(Via Whatsapp) pic.twitter.com/pxWcj1I6t6