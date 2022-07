इंग्लैंड के खिलाफ पंत के शतक के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जश्न में ऐसे किया रिएक्ट कि हो गया वीडियो वायरल, देखें

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ रिषभ पंत ने बनाए 146 रन, पारी में 19 चौके और 4 छक्के शामिल पंत ने पिछली चार टेस्ट पारियों में प्रत्येक पारी में बनाए हैं 50+ स्कोर

एजबेस्टन: भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शुक्रवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट के पहले दिन अपना पांचवां टेस्ट शतक बनाया। पंत ने शतक के लिए 89 गेंदों का सामना किया।

जैसे ही पंत ने अपनी सेंचुरी जड़ी तो टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का रिएक्शन देखने लायक था। राहुल द्रविड़, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे, अपनी सीट से उठ गए और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जश्न मनाया। द्रविड़ की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

आपको बता दें कि पंत ने अपनी पिछली चार टेस्ट पारियों में प्रत्येक पारी में 50+ स्कोर बनाए हैं। 24 वर्षीय खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ 146 पर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इस धमाकेदार पारी में 19 चौके और चार छक्के लगाए।

The moment where it all came together for #RP17 💙



P.S 👉 You're a special guy if you can get Rahul Dravid to react that way 😉#ENGvINDpic.twitter.com/OBiUVllVYN