Video: ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ की आखिरी स्पीच, भावुक हुए कोच, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो, देखें

Highlights ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ ने दी आखिरी स्पीच कहा- मुझे लगता है कि आप सभी को ये पल याद होंगे कहा- इस अविश्वसनीय स्मृति का हिस्सा बनाने के लिए सभी को धन्यवाद

Rahul Dravid farewell speech: टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका पर टी20 विश्व कप जीत के साथ ही समाप्त हो गया है। भारत के पूर्व कप्तान द्रविड़ ने नवंबर 2021 में मुख्य कोच का पद संभाला था। साल 2007 में वेस्टइंडीज में वन डे विश्वकप के दौरान भारत ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इस विश्वकप में राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान थे। अब इसी वेस्टइंडीज में राहुल द्रविड़ ने टीम को खिताब दिलाकर कोच के रूप में विदाई ली।

फाइनल के तुरंत बाद भारत के ड्रेसिंग रूम में राहुल द्रविड़ ने फेयरवेल स्पीच दी। इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है। द्रविड़ ने कहा, "मेरे पास वास्तव में शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे इस अविश्वसनीय स्मृति का हिस्सा बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सभी को ये पल याद होंगे। यह रनों, विकेटों के बारे में नहीं है, आपको अपना करियर याद नहीं रहेगा। लेकिन आपको ऐसे पल याद रहेंगे।"

