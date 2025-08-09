Ashwin and CSK: 2025 आईपीएल में केवल 7 विकेट, सीएसके से अलग होंगे अश्विन?, धोनी के साथ खेल सकते हैं सैमसन

Ashwin and CSK: चेन्नई के रहने वाले सीनियर आफ स्पिनर आर अश्विन 2009 से 2015 तक इसी टीम का हिस्सा थे।

August 9, 2025

R Ashwin and Chennai Super Kings drifting apart MS Dhoni and Ruturaj Gaikwad Chennai may take wicketkeeper-batsman Sanju Samson wants leave Rajasthan Royals

Highlights2025 आईपीएल में नौ मैच खेलकर 7 ही विकेट लिए।चेन्नई 4 जीत और 10 हार के बाद आखिरी (दसवें) स्थान पर रही।संजू सैमसन को ले सकती है जो राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं। 

Ashwin and CSK: सीनियर आफ स्पिनर आर अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं जबकि ऐसी अटकलें हैं कि वह टीम से अलग होने की मांग कर सकते हैं । खिलाड़ियों को बरकरार रखने (रिटेंशन) की समय सीमा में अभी दो महीने बाकी हैं और समझा जाता है कि अश्विन सीएसके के आला अधिकारियों से अपनी भूमिका को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आईपीएल के एक सूत्र ने कहा ,‘किसी खिलाड़ी के भविष्य को लेकर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। रिटेंशन की कट आफ तारीख अभी घोषित नहीं है लिहाजा हमारे पास समय है।’

उन्होंने कहा ,‘खिलाड़ियों से बात करने की योजना नीलामी से पहले की थी और सीनियर होने के नाते अश्विन इसका हिस्सा है। अगले आईपीएल सत्र से पहले टीम में भूमिका समझने के लिये यह आपसी बातचीत है।’ पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले 38 वर्ष के अश्विन को चेन्नई ने 2025 मेगा नीलामी में नौ करोड़ 75 लाख रुपये में खरीदा था।

चेन्नई के रहने वाले अश्विन 2009 से 2015 तक इसी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इस साल आईपीएल में नौ मैच खेलकर सात ही विकेट लिये। चेन्नई चार जीत और 10 हार के बाद आखिरी (दसवें) स्थान पर रही । ऐसी अटकलें हैं कि चेन्नई विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ले सकती है जो राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं। 

