PK vs KKR IPL 2023: पंजाब किंग्स और केकेआर टीमों का नेतृत्व नए कप्तान करेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। कागजों पर केकेआर के मुकाबले पंजाब की टीम थोड़ी अधिक मजबूत दिख रही है। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो की कमी खलेगी।

Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders IPL 2023: पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स टीमों का नेतृत्व नए कप्तान कर रहे हैं। पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया और कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान नितीश राणा के पास है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है।

Hello from Mohali 🏟️👋



Are you ready for the first double-header of the season ❓☀️@PunjabKingsIPL take on @KKRiders in Match 2️⃣ of the #TATAIPL 2023!



Which team will start the season with a victory? #PBKSvKKRpic.twitter.com/iwjzluOJjM