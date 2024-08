VIDEO: 6 गेंदों में 6 छक्के, सांसे रोक देने वाला ओवर, 23 साल के बल्लेबाज ने उड़ाया गर्दा...

Highlights Priyansh Arya 6 Sixes Video: 6 गेंदों में 6 छक्के, प्रियांश आर्या ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे South Delhi Superstarz vs North Delhi Strikers: युवराज के बाद प्रियांश आर्या ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए VIDEO: 6 गेंदों में 6 छक्के का वीडियो, 23 साल के बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने 1 ओवर में मारे 6 छक्के

Priyansh Arya 6 Sixes Video:दिल्ली प्रीमियर लीग में 23 साल के एक बल्लेबाज ने कमाल कर दिया है, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेल रहे प्रियांश आर्या ने मैच के 12वें ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। प्रियांश भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह की तरह एक ओवर में 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे और इस लिस्ट में शामिल हो गए।

South Delhi Superstarz vs North Delhi Strikers: दिल्ली प्रीमियर लीग में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच ये मैच खेला जा रहा है, प्रियांश आर्या ने मैच में बेहद तेज पारी खेलते हुए 120 रनों की पारी खेली।

𝐁𝐨𝐨𝐦 𝐁𝐨𝐨𝐦 Badoni 💥



The South Delhi Superstarz skipper goes berserk against Manan Bhardwaj 🔥#AdaniDelhiPremierLeagueT20#AdaniDPLT20#DilliKiDahaadpic.twitter.com/ZvDTfdSUJM — Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 31, 2024

उनके साथ खिलाड़ी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे आयुष बडोनी ने भी 165 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम का स्कोर 308 रन पर पहुंच गया, प्रियांश ने सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया और 50 गेंदों में 120 रनों की पारी खेली जिसमें 10 चौके और 10 छक्के लगाए।

𝙍𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠𝙚𝙧𝙨, 𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙈𝙖𝙠𝙚𝙧𝙨! 👊🔥



Our host, Shefali Bagga chats with record-breaking duo Priyansh Arya & Ayush Badoni after they made history at the #AdaniDPLT20 👏#AdaniDelhiPremierLeagueT20#DilliKiDahaadpic.twitter.com/ULGkxEovv2 — Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 31, 2024

बल्लेबाज आयुष बडोनी ने 55 गेंदों में 19 छक्के और 8 चौके लगाए और 165 रनों की पारी खेली। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, 7 मैचों में साउथ दिल्ली की टीम ने 5 जीत दर्ज की हैं और 2 में हारी है।