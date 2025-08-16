VIDEO: होने वाले पति के मैच प्रैक्टिस देखने पहुंची प्रिया सरोज, देखें वीडियो

Priya Saroj Viral Video: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह एशिया कप 2025 और यूपी T20 लीग की प्रैक्टिस के लिए पसीना बहा रहे हैं।

By संदीप दाहिमा | Updated: August 16, 2025 13:32 IST2025-08-16T13:32:46+5:302025-08-16T13:32:46+5:30

Priya Saroj Reached to watch Rinku Singh Match practice, see video | VIDEO: होने वाले पति के मैच प्रैक्टिस देखने पहुंची प्रिया सरोज, देखें वीडियो

VIDEO: होने वाले पति के मैच प्रैक्टिस देखने पहुंची प्रिया सरोज, देखें वीडियो

googleNewsNext
HighlightsVIDEO: होने वाले पति के मैच प्रैक्टिस देखने पहुंची प्रिया सरोज, देखें वीडियो

Priya Saroj Viral Video: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह एशिया कप 2025 और यूपी T20 लीग की प्रैक्टिस के लिए पसीना बहा रहे हैं। अभी 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 की टीम फाइनल नहीं हुई है, इसके साथ ही रिंकू सिंह 17 अगस्त से शुरू होने वाली यूपी T20 लीग में नजर आएंगे। हाल ही में रिंकू सिंह नोएडा में प्रैक्टिस मैच खेलते नजर आये और उनकी मंगेतर सपा सांसद प्रिया सरोज भी वहां रिंकू सिंह का हौसला बढ़ाने के पहुंची थी। सोशल मीडिया पर प्रिया सरोज और रिंकू सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है।


Open in app
टॅग्स :Rinku SinghTeam IndiaIndian Cricket TeamCricketरिंकू सिंहटीम इंडियाभारतीय क्रिकेट टीमक्रिकेट