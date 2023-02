पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर हमला, आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जानें क्या है मामला

Highlights भारतीय क्रिकेटर ने मुंबई में दूसरी बार सेल्फी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। ओशिवारा पुलिस ने मामले से जुड़े आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना बुधवार रात की है जब शॉ अपने दोस्तों के साथ मुंबई के सहारा स्टार होटल के मेंशन क्लब में खाना खाने गए थे।

मुंबई: पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला किया था। दरअसल भारतीय क्रिकेटर ने मुंबई में दूसरी बार सेल्फी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओशिवारा पुलिस ने मामले से जुड़े आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

घटना बुधवार रात की है जब शॉ अपने दोस्तों के साथ मुंबई के सहारा स्टार होटल के मेंशन क्लब में खाना खाने गए थे। दो आरोपियों सना गिल और शोभित ठाकुर ने एक सेल्फी मांगी थी। जब उन दोनों से दोबारा सेल्फी के लिए पूछा तो शॉ ने इनकार कर दिया। इसके बाद होटल प्रबंधक को फोन कर पूरी स्थिति के बारे में बताया गया। इसके बाद मैनेजर आरोपी को होटल से बाहर ले गया।

NEWS ALERT: FIR filed against eight persons after an alleged attack on Prithvi Shaw's friend when the cricketer refused for a selfie.#PrithviShaw#India#Shaw#Cricket#CricTracker