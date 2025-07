BCCI को कानून के दायरे में लाने की तैयारी, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक के दायरे में आएगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि बीसीसीआई को राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक में शामिल किया जाएगा, जिसे बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। पीटीआई के सूत्र ने कहा, "सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह, बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा।"

क्रिकेट को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा बन गया है। खेल प्रशासन विधेयक समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मज़बूत ढाँचे को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है।

इस बीच, वित्तीय वर्ष 2024 में बीसीसीआई की कमाई ₹9,741 रही, जैसा कि रेडिफ्यूजन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल ने इसमें 59% का योगदान दिया। रेडिफ्यूजन की रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, आईपीएल ने इस अवधि के दौरान ₹5,761 कमाए, जिससे यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत साबित हुआ।

