रमीज रजा की टिप्पणियों के खिलाफ PCB ने दी कानूनी कार्रवाई करने की धमकी, बयान जारी कर कही ये बात

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को पीसीबी के पूर्व प्रमुख रमीज रजा को क्रिकेट निकाय के शीर्ष पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। पाकिस्तानी बोर्ड ने रजा के बयानों और वर्तमान प्रमुख नजम सेठी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर निराशा व्यक्त की। बोर्ड ने रजा के दावों को खारिज कर दिया और यात्रा खर्च पर उनकी टिप्पणियों को भ्रामक और गलत करार दिया।

पिछले गुरुवार को रजा को देश की सरकार ने पीसीबी अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, जिसने अगले चार महीनों के लिए खेल के मामलों को चलाने के लिए नजम सेठी की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। अपनी बर्खास्तगी के बाद रजा ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा संविधान को निलंबित किए जाने के बाद उन्हें बोर्ड कार्यालय से अपना सामान भी लेने की अनुमति नहीं दी गई।

बोर्ड से बाहर निकलने के बाद पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज रजा ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "नजम सेठी ने रात 2 बजे ट्वीट किया कि रमीज रजा बाहर हैं। क्या यह एक पूर्व कप्तान के लिए सम्मान है? यहां तक ​​कि मुझे ऑफिस जाने और अपना सामान लेने तक की इजाजत नहीं थी।"

उन्होंने आगे कहा, "जिस सुबह मुझे हटाने की घोषणा की गई, उस सुबह लगभग 17 लोग पीसीबी के दफ्तरों में इस तरह दौड़ रहे थे मानो वे उसके मालिक हों। यह ऐसा था जैसे मैंने कोई अपराध किया हो और मैं अपने कार्यालय से कुछ आपत्तिजनक सबूत लूंगा। यह क्या तमाशा है? ये लोग सिर्फ मौज मस्ती करने और पब्लिसिटी पाने आए हैं। वे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते।"

उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खर्च किए गए खर्चों और पूर्व में अध्यक्ष के रूप में सेठी द्वारा खर्च की गई राशि के अंतर के बारे में भी बताया। रजा ने ये भी कहा, "ये लोग क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानते, ये तो सिर्फ शोहरत और लाइमलाइट के लिए आए हैं। मैं कड़वा और निराश हूं क्योंकि मुझे अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मेरी सभी योजनाओं को सिर्फ एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया।"

सेठी और समिति रमीज की टिप्पणी से तिलमिला गए थे और उन्होंने एक बयान जारी कर जोर देकर कहा था कि उन्होंने पूर्व कप्तान के खिलाफ उनके आरोपों के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। बयान में कहा गया है कि रमीज ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अपने और मौजूदा अध्यक्ष के खर्चों की तुलना भ्रामक और गलत है क्योंकि परिस्थितियां अतुलनीय हैं।

बोर्ड ने अपने बयान में कहा, "पाकिस्तान सुपर लीग 2016 से 2018 को अपतटीय आयोजित किया गया था, जिसमें मार्की टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के कई दौरे शामिल थे। हालांकि, वर्तमान अध्यक्ष सेठी को कभी भी कोई पीएसएल भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है और यह जानकारी केवल संभावित देय के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत, PSL 2022 पूर्व अध्यक्ष श्री रजा के तहत आयोजित किया गया था और केवल कराची और लाहौर में आयोजित किया गया था।"

