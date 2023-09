PCB ODI World Cup 2023: विश्व कप से 15 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका, पूर्व कप्तान हफीज ने तकनीकी समिति से दिया इस्तीफा, वजह सुन होंगे परेशान

Highlights मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तकनीकी समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जका अशरफ का आभार व्यक्त करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका अशरफ ने यह समीक्षा बैठक बुलाई थी।

PCB ODI World Cup 2023: पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एक दिवसीय विश्व कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की तकनीकी समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक के तुरंत बाद यह फैसला किया।

इस दो दिवसीय सत्र के दौरान पाकिस्तान की टीम में दो बदलाव किए गए तथा चोटिल तेज गेंदबाज नसीम शाह और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह तेज गेंदबाज जमान खान और स्पिनर अबरार अहमद को विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। हफीज ने एक्स पर लिखा,‘‘मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तकनीकी समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

मैं मानद सदस्य के रूप में कम कर रहा था। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं जका अशरफ का आभार व्यक्त करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जका अशरफ को जब भी मेरी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी मैं उपलब्ध रहूंगा। हमेशा की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को मेरी शुभकामनाएं।’’ एशिया कप में श्रीलंका और भारत से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जका अशरफ ने यह समीक्षा बैठक बुलाई थी।

हफीज के अलावा कप्तान बाबर आजम, मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, मुख्य परिचालन अधिकारी सलमान नासिर, पीसीबी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख उस्मान वहला और पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में टीम निदेशक मिकी आर्थर और टीम के गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच के साथ उप कप्तान शादाब खान भी उपस्थित थे।

