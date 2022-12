शाहिद अफरीदी को पीसीबी ने दी अहम जिम्मेदारी, राष्ट्रीय चयन समिति का बनाया अंतरिम अध्यक्ष

Highlights अफरीदी चार सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक और राव इफ्तिखार अंजुम भी शामिल हैं अभी के लिए, नियुक्ति केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए है, जो 26 दिसंबर से कराची में पहले टेस्ट से शुरू होगी

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पीसीबी प्रबंधन समिति ने बूम बूम अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है।

अफरीदी चार सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक और राव इफ्तिखार अंजुम भी शामिल हैं, जबकि हारून राशिद संयोजक होंगे। अभी के लिए, नियुक्ति केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए है, जो 26 दिसंबर से कराची में पहले टेस्ट से शुरू होगी। समिति को पिछले पैनल द्वारा घोषित टेस्ट टीम की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद वसीम कर रहे थे।

समिति को पिछले पैनल द्वारा घोषित टेस्ट टीम की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद वसीम कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट ने एक ट्वीट में कहा, "पीसीबी प्रबंधन समिति ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पुरुषों की राष्ट्रीय चयन समिति के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पैनल के अन्य सदस्य हैं: अब्दुल रज्जाक और राव इफ्तिखार अंजुम, हारून राशिद संयोजक होंगे।"

