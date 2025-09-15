पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने हैंडशेक विवाद को लेकर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए हटाने की मांग की

नकवी ने घोषणा की कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट की भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने के लिए शिकायत दर्ज की है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 15, 2025 16:18 IST

IND vs PAK, Asia Cup 2025:एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ मैच में हाथ मिलाने की घटना ने बदतर मोड़ ले लिया है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अब हस्तक्षेप किया है। एक्स पर एक ट्वीट में, नकवी ने घोषणा की कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ आईसीसी आचार संहिता और क्रिकेट की भावना से संबंधित एमसीसी कानूनों के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने के लिए शिकायत दर्ज की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीसीबी ने एक बयान में कहा कि पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा को टॉस के दौरान हाथ न मिलाने के लिए कहा था। नतीजतन, पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा कप्तानों से हाथ न मिलाने के अनुरोध पर विरोध दर्ज कराया। पीसीबी ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

"मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के व्यवहार के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। मैच रेफरी ने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था।" हालाँकि मैच के बाद हाथ मिलाने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, लेकिन सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तान को सात विकेट से करारी हार देने के बाद चले गए। 

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों के अनुसार, पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन भारतीय दल ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और विपक्षी टीम का स्वागत करने से इनकार कर दिया।

बाद में, सूर्यकुमार यादव ने सफाई देते हुए कहा कि वे सरकार और बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हाथ नहीं मिलाया। आगा ने मैच के बाद कोई प्रेजेंटेशन न देकर इसका जवाब दिया।

