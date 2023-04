PBKS VS RCB IPL 2023: आरसीबी की तीसरी जीत, पंजाब किंग्स की तीसरी हार, फाफ और कोहली के बीच शतकीय साझेदारी, सिराज ने तोड़ दी कमर, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights पहले विकेट की शतकीय साझेदारी की और पंजाब किंग्स के खिलाफ चार विकेट पर 174 रन बनाए। 17वें ओवर में टूटने के बाद टीम का कोई अन्य बल्लेबाज दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाया। पंजाब की ओर से हरप्रीत बरार सबसे सफल रहे, 31 रन देकर दो विकेट चटकाए।

PBKS VS RCB IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमयर लीग मैच में गुरुवार को पंजाब किंग्स को 24 रन से हराकर तीसरी जीत दर्ज की। उधर पंजाब किंग्स की तीसरी हार हुई है। पंजाब किंग्स कप्तान शिखर धवन की कमी महसूस हुई और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और वी हसरंगा ने कमाल की गेंदबाजी की और पंजाब किंग्स की कमर तोड़ दी। सिराज ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए। हसरंगा ने 2 विकेट लिए। पंजाब के लिए पी सिंह ने 46 ओर जीतेश शर्मा ने 41 रन की पारी खेली।

मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 6 अंक के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स की टीम हार के साथ 7वें नंबर पर है। राजस्थान पहले और लखनऊ की टीम दूसरे स्थान पर है। चेन्नई तीसरे और गुजरात चौथे स्थान पर है।

फाफ डुप्लेसी और उनकी जगह कप्तान की भूमिका निभा रहे विराट कोहली के अर्धशतक के बाद मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया।

डुप्लेसी (56 गेंद में 84 रन, पांच छक्के, पांच चौके) और कोहली (47 गेंद में 59 रन, पांच चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 137 रन की साझेदारी से आरसीबी ने चार विकेट पर 174 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम सिराज (21 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई।

लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने भी 39 रन पर दो विकेट चटकाए। पंजाब किंग्स की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (46) और जितेश शर्मा (41) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए। इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावर प्ले में 49 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए।

BOWLED 💥@mdsirajofficial gets two in the final over of his spell and finishes with a superb four-wicket haul!#PBKS need 26 off 12 now.



Follow the match ▶️ https://t.co/CQekZNsh7b#TATAIPL | #PBKSvRCBpic.twitter.com/hIT7qBpf2d — IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2023

अथर्व ताइड़े (04) ने सिराज की पहली गेंद पर चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए। डीआरएस लेने पर मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। मैथ्यू शॉर्ट (08) ने वेन पार्नेल पर छक्का जड़ा लेकिन हसरंगा की गुगली को चूककर बोल्ड हो गए। सिराज ने चौथे ओवर में लियाम लिविंगस्टोन (02) को पगबाधा किया।

इस बार भी डीआरएस लेने पर मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। हरप्रीत सिंह (13) ने पार्नेल पर छक्का जड़ा लेकिन इसके बाद रन आउट हो गए जिससे पंजाब का स्कोर चार विकेट पर 43 रन हो गया। इंपेक्ट प्लेयर के रूप में लेग स्पिनर राहुल चाहर की जगह उतरे प्रभसिमरन ने एक छोर संभाले रखा।

उन्होंने सिराज पर चौके से खाता खोला और फिर पार्नेल तथा हसरंगा पर भी चौके मारे। प्रभसिमरन ने हसरंगा पर दो छक्कों के साथ रन गति में इजाफा करने की कोशिश की लेकिन कप्तान सैम कुरेन (10) तेज रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए। जितेश को हर्षल पटेल ने पगबाधा किया लेकिन डीआरएस लेने पर अंपायर को एक बार फिर अपना फैसला बदलना पड़ा।

जितेश ने इस ओवर में चौका और छक्का मारा। पारी के 12वें ओवर में प्रभसिमरन ने पार्नेल पर एक और छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को चूककर बोल्ड हो गए। पार्नेल ने इसी ओवर में शाहरूख खान का अपनी ही गेंद पर कैच छोड़ा और इस आक्रामक बल्लेबाज ने छक्के के साथ टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

शाहरूख (07) हालांकि हसरंगा के अगले ओवर में विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप हो गए। पंजाब को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 50 रन की दरकार थी। जितेश ने विजयकुमार विशाक की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया।

इस ओवर में 13 रन बने। हर्षल के 17वें ओवर में सिर्फ सात रन बने लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ने लांग ऑन पर जितेश का कैच टपका दिया। सिराज ने अगले ओवर में हरप्रीत बरार (13) को बोल्ड करके पंजाब को आठवां झटका दिया और फिर नाथन एलिस (01) के भी स्टंप उखाड़े। इस ओवर में सिर्फ चार रन बने।

पंजाब को अंतिम दो ओवर में 26 रन की जरूरत थी और हर्षल ने जितेश को बैकवर्ड प्वाइंट पर शाहबाज अहमद के हाथों कैच कराके आरसीबी को जीत दिला दी। इससे पहले डुप्लेसी और कोहली की जोड़ी के 17वें ओवर में टूटने के बाद आरसीबी का कोई अन्य बल्लेबाज दोहरे अंक में भी नहीं पहुंच पाया जिससे टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रही।

पंजाब की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 31 रन देकर दो विकेट चटकाए। अर्शदीप सिंह और एलिस को एक-एक विकेट मिला। कुरेन ने बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जिसके बाद डुप्लेसी और कोहली ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई।

दोनों ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 59 रन जोड़े। कोहली ने अर्शदीप पर दो चौके मारे जबकि डुप्लेसी ने हरप्रीत पर दो छक्के जड़े। डुप्लेसी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए तेज गेंदबाज एलिस पर अपना तीसरा छक्का जड़ा। डुप्लेसी ने लिविंगस्टोन का स्वागत चौके के साथ किया और फिर इस स्पिनर पर एक रन के साथ 31 गेंद में सत्र का चौथा अर्धशतक पूरा किया।

आरसीबी के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ। पंजाब के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति में कुछ हद तक अंकुश लगाया। कोहली ने 14वें ओवर में अर्शदीप पर चौके के साथ 40 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अगले ओवर में एलिस पर छक्का जड़ा जिससे आरसीबी ने 15 ओवर में बिना विकेट खोए 130 रन बनाए।

डुप्लेसी अगले ओवर में कुरेन की गेंद को हवा में लहरा बैठे लेकिन विकेटकीपर जितेश शर्मा ने कैच टपका दिया। जितेश ने हालांकि अगले ओवर में हरप्रीत की गेंद पर लेग साइड की तरफ कोहली का शानदार कैच लपका। कोहली ने 47 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्का मारा।

अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल (00) भी प्वाइंट पर ताइड़े को कैच दे बैठे। डुप्लेसी ने हरप्रीत और एलिस पर छक्के मारे लेकिन इसके बाद एलिस की गेंद को बाउंड्री पर कुरेन के हाथों में खेल गए जिससे टीम का स्कोर तीन विकेट पर 151 रन हो गया। दिनेश कार्तिक (07) ने अर्शदीप पर चौका मारा लेकिन फिर डीप स्क्वायर लेग पर ताइड़े के हाथों लपके गए।