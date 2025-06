PBKS vs MI Live: पंजाब बनाम मुंबई लाइव स्कोर, प्लेऑफ क्वालिफायर-2 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में

Highlights PBKS vs MI Live Scroe: पंजाब बनाम मुंबई लाइव स्कोर PBKS vs MI Live Scroe: प्लेऑफ क्वालिफायर-2 मैच, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर

Punjab Kings vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2025 के क्वालिफायर-2 का मैच आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच है। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, आज की विजेता टीम 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से फाइनल में भिड़ेगी। मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Survival mode: 🔛

Final ticket: UP for grabs 🎟#PBKS and #MI meet in a clash of belief, form, and fearless cricket 🔥



Who are you backing? 🤔#TATAIPL | #PBKSvMI | #Qualifier2 | #TheLastMile | @PunjabKingsIPL | @mipaltanpic.twitter.com/k32X0AtoPG