Ashes Test: पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर, स्मिथ करेंगे कप्तानी

Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका लगा है, कप्तान पैट कमिंस हफ्तों की अटकलों के बाद आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया 21 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में एशेज 2025-26 के पहले टेस्ट में इंग्लैंड से भिड़ेगा।

कमिंग्स पीठ की चोट के कारण सीरीज़ का पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, और उनकी गैरमौजूदगी में, अनुभवी बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ इस बड़ी सीरीज़ के शुरुआती मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया 4 नवंबर से सीरीज़ का दूसरा टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, और यह मैच कमिंग्स के लिए भी समय के साथ एक रेस साबित हो सकता है।

कमर के निचले हिस्से में लम्बर बोन स्ट्रेस के कारण, एशेज के शुरुआती मैचों से कमिंग्स के बाहर होने की संभावना पर काफी चर्चा हुई थी। इसके अलावा, यह भी दिलचस्प है कि स्टीव स्मिथ ने 2021 से कमिंग्स के बदले छह बार ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है, और कप्तान के तौर पर उन छह मैचों में से पांच में टीम को जीत दिलाई है।

कुछ हफ़्ते पहले, पैट कमिंस ने सामने आकर अपनी चोट की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने टीम में वापसी की अपनी टाइमलाइन और एशेज 2025-26 में अपनी उपलब्धता के बारे में भी बताया।

कमिंस ने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में फॉक्स क्रिकेट सीज़न लॉन्च इवेंट में कहा, "मैं कहूंगा कि शायद कम संभावना है, लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है। मैं आज दौड़ रहा हूं और लगभग हर दूसरे दिन दौड़ रहा हूं, और हर बार थोड़ा ज़्यादा दौड़ रहा हूं, और फिर हम अगले हफ़्ते बॉलिंग की तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं असल में स्पाइक्स पहनकर टर्फ पर बॉलिंग करने से शायद कुछ हफ़्ते दूर हूं। लेकिन पिछले कुछ हफ़्ते अच्छे रहे हैं। हर सेशन बेहतर और बेहतर महसूस हो रहा है।"