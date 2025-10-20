भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल ने की संन्यास की घोषणा

By रुस्तम राणा | Updated: October 20, 2025 15:31 IST

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के ऑलराउंडर परवेज रसूल ने अपने 17 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है और खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। भारत और आईपीएल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले केंद्र शासित प्रदेश के पहले क्रिकेटर, रसूल ने 2008 से अब तक 95 प्रथम श्रेणी मैच, 164 लिस्ट-ए मैच और 71 टी20 मैच खेले हैं। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर, जिन्होंने मध्यक्रम में बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया, ने 2014 में एक वनडे मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में केवल एक टी20 मैच खेला।

अपने करियर को याद करते हुए, रसूल को खुशी है कि वह जम्मू-कश्मीर को एक क्रिकेट राज्य के रूप में उभरने में भूमिका निभा सके और टीम की सफलता में योगदान दे सके। स्पोर्टस्टार ने रसूल के हवाले से कहा, "जब हमने खेलना शुरू किया, तो ज़्यादातर लोग जम्मू-कश्मीर क्रिकेट को गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन हमने कुछ बड़ी टीमों को हराया और रणजी ट्रॉफी और बीसीसीआई से जुड़े अन्य टूर्नामेंटों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने काफ़ी लंबे समय तक टीम का नेतृत्व किया और टीम की सफलता में अपना योगदान देकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है।"

रसूल ने आगे कहा, "हर बार जब मैंने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया, मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि हम विजेता बनें। बेशक, कई बार नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन मैंने जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की।" जम्मू-कश्मीर राज्य संघ द्वारा पिछले दो रणजी ट्रॉफी संस्करणों के लिए नहीं चुने जाने के बाद, 36 वर्षीय रसूल ने कुछ वर्षों तक श्रीलंका में खेला और घाटी के युवा क्रिकेटरों के साथ काम किया।

उन्होंने अपनी अनदेखी के बारे में कहा, "अगर मैं कहूँ कि जम्मू-कश्मीर टीम से बाहर किए जाने पर मुझे बुरा नहीं लगा, तो मैं झूठ बोलूँगा। लेकिन फिर, कुछ चीजें एक क्रिकेटर के नियंत्रण से बाहर होती हैं। आप चीजों को अपने हिसाब से लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने ऐसा ही किया।"

जम्मू-कश्मीर के लिए अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, रसूल को सौरव गांगुली की अब बंद हो चुकी पुणे वॉरियर्स इंडिया ने मौका दिया। रसूल ने बाद के संस्करणों में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्हें देश के लिए भी खेलने का मौका मिला। कुल मिलाकर, रसूल के नाम 352 प्रथम श्रेणी विकेट हैं, इसके अलावा लिस्ट-ए मैचों में 221 और टी-20 क्रिकेट में 60 विकेट हैं। रसूल का आखिरी पेशेवर मैच करीब दो साल पहले था।

