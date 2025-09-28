'जितनी सिक्योरिटी बुलानी है बुला लो': पाकिस्तानी यूट्यूबर का दावा, सलमान आगा की टीम एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने पर भारतीय क्रिकेटरों पर हमला करने की योजना बनाई, VIDEO

IND vs PAK, Asia Cup 2025: रविवार (28 सितंबर) को एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर फैन्स ने पाकिस्तानी यूट्यूबर फुरकान भट्टी को उनके इस दावे के लिए ट्रोल किया कि पीसीबी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईसीसी से हाल ही में मिली मंजूरी के बावजूद एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने का फैसला किया है। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैदान पर एक विमान दुर्घटना की नकल करने के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। यह हरकत अनुचित और खेल भावना के खिलाफ मानी गई।
भट्टी ने दावा किया कि उनके पास अंदरूनी जानकारी है कि पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों पर हमला करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा, "आईसीसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी टीम एशिया कप जीत जाती है तो वह कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने उन पर थोड़ा जुर्माना लगाया है। मैं आपको क्रिकेट के 100 साल के इतिहास में बता रहा हूँ कि मैच के बाद के समारोह में आप जितनी चाहें उतनी सुरक्षा व्यवस्था ला सकते हैं ताकि कोई झगड़ा न हो। मैं आपको अंदरूनी जानकारी दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के बाद के समारोह और प्रेजेंटेशन में भारतीयों को कड़ा जवाब देंगे।"
इस हाई-वोल्टेज फ़ाइनल की तैयारी काफ़ी रोमांचक रही। इसकी शुरुआत दोनों टीमों के बीच ग्रुप स्टेज मैच के दौरान 'नो हैंडशेक' विवाद से हुई। सुपर 4 का मुक़ाबला हारिस रऊफ़ के 6-0 के फ़ैन्स की तरफ़ इशारा करने और साहिबज़ादा फ़रहान के अर्धशतक के बाद बंदूक से जश्न मनाने के साथ और भी रोमांचक हो गया।
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में दावा किया कि भारत बनाम पाकिस्तान अब क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता नहीं रही। सुपर 4 मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको प्रतिद्वंद्विता पर सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और एक टीम 8-7 से आगे होती है। इसे अच्छा क्रिकेट खेलना और प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। 3-0, 10-1, मुझे नहीं पता कि आँकड़े क्या हैं, लेकिन यह अब प्रतिद्वंद्विता नहीं रही।"
पीसीबी और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो ट्वीट करके आग में घी डालने का काम किया, जिसमें वह इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया।