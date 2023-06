पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने अमेरिका में बीच रास्ते में गाड़ी रोक पढ़ी नमाज, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

न्यूयॉर्क: पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे सड़क किनारे नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। सामने आई जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने अमेरिका के बोस्टन में अपनी गाड़ी रोकी और सड़क किनारे नमाज अदा करने लगे। दरअसल, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म और मुहम्मद रिजवान मनोरंजन, मीडिया और खेल के व्यवसाय पर हार्वर्ड के एक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन दिनों अमेरिका में हैं।

Pakistani wicket-keeper #MohammadRizwan stops his car to offer namaz on the street in Boston, US. Pak captain Babar Azam and Muhammad Rizwan are in the US to attend Harvard’s executive education program on the Business of Entertainment, Media and Sports. pic.twitter.com/Qd2ODUKZzk