Azam Khan: पाकिस्तान के बल्लेबाज आजम खान के लिए वजन बना दुश्मन, अपने भी हुए बेगाने, आलोचकों के निशाने पर

Highlights पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान के लिए उनका वजन दुश्मन बन गया है फिटनेस के लिए आलोचकों के निशाने पर चल पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है

Azam Khan T20 World Cup: पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान के लिए उनका वजन दुश्मन बन गया है। फिटनेस के लिए आलोचकों के निशाने पर चल रहे आजम खान को अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने तो यहां तक कह दिया है कि वह आजम को टीम के करीब भी नहीं आने देते। आफरीदी ने विश्वकप जैसे बड़े आयोजन के लिए आजम खान के चयन पर भी उंगली उठाई।

Shahid Afridi on Azam Khan



"May Kabhi b fitness per Azam Khan ko team k kareeb naa aane dun"

📷 @SAMAATV#Afridi#AzamKhan#PakvEngpic.twitter.com/Gfof4Td4oB