Pakistan vs United Arab Emirates: ग्रुप-ए से सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान, ओमान- यूएई बाहर

Highlights यूएई मैच के दूसरे हाफ में लड़खड़ा गया। शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल का प्रदर्शन किया। सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान की टीम पहुंच गई।

Pakistan vs United Arab Emirates: पाकिस्तान मैदान पर देर से पहुँचा और जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीम 17.4 ओवर में 105 पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने मेजबान को 41 रन से हराकर सुपर फोर में प्रवेश किया। ग्रुप-ए से सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान की टीम पहुंच गई। ओमान- यूएई बाहर की टीम बाहर हो गई। मैच से पहले पाकिस्तान टीम ने कई नाटक किए। शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने।

Pakistan vs United Arab Emirates: टी20 विश्व कप में सफलतापूर्वक बचाव किया गया-

न्यूनतम स्कोर 129/8 - श्रीलंका बनाम यूएई, मीरपुर, 2016

133/8 - बांग्लादेश बनाम यूएई, मीरपुर, 2016

146/9 - पाकिस्तान बनाम यूएई, दुबई, 2025*

147/7 - बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, मीरपुर, 2016।

मज़बूत गेंदबाज़ी और क्षेत्ररक्षण के दम पर वे ग्रुप ए से भारत के साथ अगले दौर में पहुँच गए। मोहम्मद नवाज़ को छोड़कर सभी ने विकेट फेंका। पूरे मैच के दौरान पिच में कुछ न कुछ ख़ास था और यूएई के लिए दुर्भाग्य से उनके बल्लेबाज़ उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह की अगुवाई में पहले गेंदबाज़ी में उनके जोशीले प्रदर्शन को कम नहीं आंका जा सकता।

शाहीन अफरीदी के हरफनमौला प्रदर्शन और पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज़ी प्रदर्शन ने 2025 एशिया कप के सुपर 4 चरण में पहुँचा दिया। शाहीन ने पाकिस्तान की पारी के दौरान एक अहम मोड़ पर बल्ले से कमाल दिखाया और टीम को एक संघर्षपूर्ण स्कोर तक पहुँचाया, लेकिन फिर गेंद से भी कुछ विकेट चटकाए, जिससे यूएई मैच के दूसरे हाफ में लड़खड़ा गया।