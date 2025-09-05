Pakistan vs United Arab Emirates: 7 सितंबर को फाइनल, मेजबान यूएई बाहर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खिताबी टक्कर

Highlights संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 31 रन से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फखर जमां ने अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एशिया कप के पहले फॉर्म में वापसी करते हुए 44 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का 15 मैचों के बाद पहला टी-20 अर्धशतक है।

Pakistan vs United Arab Emirates: एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम के लिए राहत की खबर है। पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 7 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खिताबी टक्कर होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज़ों ने यूएई के बल्लेबाज़ों को कभी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। धीमी गेंदों के मज़बूत और टर्निंग विकेट पर उन्हें दूसरे छोर से कोई समर्थन नहीं मिला। फखर जमां के अर्धशतक के बाद लेग स्पिनर अबरार अहमद ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नौ रन देकर चार विकेट लिए।

जिससे पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 31 रन से हराकर टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फखर जमां ने अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एशिया कप के पहले फॉर्म में वापसी करते हुए 44 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाए, जो बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का 15 मैचों के बाद पहला टी-20 अर्धशतक है।

उनकी इस शानदार पारी की मदद से पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 171 रन बनाए। श्रृंखला का अपना पहला मैच खेल रहे अहमद ने इसके बाद यूएई के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को अपनी कैरम बॉल और गुगली से परेशान किया।

उसे सात विकेट पर 140 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से टीमों का अपने स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करने का सिलसिला लगातार पांचवें मैच में भी जारी रहा। यूएई की तरफ से सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू ने 51 गेंद पर सर्वाधिक 68 रन बनाए।