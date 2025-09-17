Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: यूएई से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान?, आईसीसी ने कहा-संयुक्त अरब अमीरात को 2 अंक मिलेंगे, एशिया कप से बाहर पाक!

Highlights Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को आईसीसी ने सख्त चेतावनी दी है। Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: मैच रैफरी बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे थे। Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: चीमा ने टूर्नामेंट निदेशक एंडी रसेल से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की है।

दुबईः एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग खारिज कर दी। PCB ने अपनी मांग दोहराते हुए ICC को दूसरा पत्र लिखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप में एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने के लिए आईसीसी को भेजा दूसरा मेल खारिज कर दिया। पाइक्रॉफ्ट बुधवार के मुकाबले में मैच रेफरी बने रहेंगे और अगर पाकिस्तान खेलने नहीं आता है तो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को पूरे अंक दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को आईसीसी ने सख्त चेतावनी दी है। पीसीबी ने टीम के बाकी मैचों में जिम्बाब्वे के इस मैच रैफरी की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की थी।

Asia Cup 2025 | Andy Pycroft, referee for Pakistan vs UAE match, at a hotel in Dubai.



As per the tournament schedule, the match is scheduled to take place this evening at Dubai International Stadium. pic.twitter.com/Dhog9z9cck — ANI (@ANI) September 17, 2025

समझा जाता है कि मंगलवार की देर शाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी को एक और ईमेल लिखकर पाइक्रॉफ्ट को उसके सारे मैचों से हटाने की मांग की है, जिसे अभी तक आईसीसी ने माना नहीं है। पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और यूएई के बीच आज शाम को होने वाले मैच में भी रैफरिंग करनी है।

#WATCH | Asia Cup 2025 | Team UAE arrives at Dubai International Cricket Stadium. They are scheduled to take on Pakistan here this evening. pic.twitter.com/d4ieUzX18V — ANI (@ANI) September 17, 2025

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत भारतीय टीम ने रविवार को मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नहीं आये। पीसीबी ने इस विवाद के लिये पाइक्रॉफ्ट को दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सलमान से कहा कि सूर्यकुमार से हाथ नहीं मिलाए।

दोनों कप्तानों को टीम शीट का आदान प्रदान भी नहीं करने दिया। सूर्यकुमार ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़तों और आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये लिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ियों पर खेल भावना का पालन नहीं करने और पाइक्रॉफ्ट पर भेदभाव का आरोप लगाया।

इसके बाद टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी भी दी और पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ‘डॉन’ ने पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान टीम निदेशक नवीद अकरम चीमा ने बताया है कि पाइक्रॉफ्ट बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया ,‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने डॉन डॉट कॉम को बताया कि चीमा ने टूर्नामेंट निदेशक एंडी रसेल से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि मैच रैफरी बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे थे।’’