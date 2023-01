Pak vs NZ 2nd ODI: बाबर पर भारी पड़े कॉनवे, पाकिस्तान को 79 रन से हराया, तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights पाकिस्तान ने पहला वनडे जीता था। तीसरा वनडे 13 जनवरी को खेला जाएगा। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।

Pakistan vs New Zealand, 2nd ODI: न्यूजीलैंड ने दूसरे डे-नाइट अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान को 79 रन से हराया। तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने पहला वनडे जीता था। तीसरा वनडे 13 जनवरी को खेला जाएगा।

Devon Conway's match-winning knock earned him the Player of the Match award against Pakistan in Karachi 🏅#NZvPAKpic.twitter.com/zk7sDmUwSw — ICC (@ICC) January 11, 2023

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 261 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 182 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने शानदार शतक बनाया। 92 गेंद में 101 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल है।

An exceptional all-round performance from New Zealand in the second ODI forces the series into a decider 🙌#PAKvNZ | 📝: https://t.co/mvcvkr4s9Npic.twitter.com/og4pPLx7W2 — ICC (@ICC) January 11, 2023

डेवोन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बाबर आजम की 114 गेंदों में 79 रन की पारी व्यर्थ चली गई। स्पिनर मोहम्मद नवाज ने कराची में दूसरे डे-नाइट अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट लिए। पाकिस्तान ने सोमवार को पहला मैच कराची में ही छह विकेट से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली थी।

Patient fifty from captain Babar Azam 🙌



Can he now guide Pakistan to a win? 🤔#PAKvNZ | 📝: https://t.co/Ylmu7KWeYRpic.twitter.com/lnEKcF3nwG — ICC (@ICC) January 11, 2023

कोनवे (101) और केन विलियमसन (85) के बीच दूसरे विकेट के लिए 181 रनों की साझेदारी हुई। विलियमसन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक अतिरिक्त स्पिनर को चुना और अब सीरीज को बराबर कर दिया है। बाबर और रिजवान ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 50+ की साझेदारी की।