Pakistan vs New Zealand 2023: लैथम की तूफानी पारी, 49 गेंद में 64 रन, चौके और छक्के की बरसात, नीशम ने अंतिम ओवर में ऐसे बदल दिया खेल

Highlights पाकिस्तान सीरीज में अभी भी 2-1 से आगे है। 49 गेंद में 64 रन बनाए। जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। मध्यम गति के गेंदबाज जेम्स नीशम ने अंतिम ओवर में बाजी पलट दी।

Pakistan vs New Zealand 2023: आखिरकार न्यूजीलैंड सीरीज को जिंदा कर दिया। पाकिस्तान 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे था। लेकिन तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शानदार वापसी की और 4 रन से जीत हासिल की। पाकिस्तान सीरीज में अभी भी 2-1 से आगे है।

चौथा मैच में 20 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने कप्तान टॉम लैथम को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। लैथम ने धमाकेदार पारी खेली। 49 गेंद में 64 रन बनाए। जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। मध्यम गति के गेंदबाज जेम्स नीशम ने अंतिम ओवर में बाजी पलट दी।

Iftikhar Ahmed's devastating knock helped Pakistan nearly pull off a miraculous comeback in the third #PAKvNZ T20I





इफ्तिखार अहमद की आखिरी क्षणों में खेली गई तूफानी पारी के बावजूद न्यूजीलैंड ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान पर चार रन की रोमांचक जीत दर्ज करके पांच मैचों की श्रृंखला को जीवंत बनाए रखा। इफ्तिखार ने 24 गेंदों पर छह छक्कों और तीन चौकों की मदद से 60 रन की तूफानी पारी खेली जिससे पाकिस्तान श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करने की स्थिति में पहुंच गया था।

न्यूजीलैंड के मध्यम गति के गेंदबाज जेम्स नीशम ने हालांकि अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करके पाकिस्तान को आखिर में 20 ओवर में 159 रन पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के चोटी के आठ खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और उसने यहां कम अनुभवी टीम भेजी है।

New Zealand claim a victory that keeps the T20I series alive despite Iftikhar Ahmed's late heroics for Pakistan

न्यूजीलैंड ने कप्तान टॉम लैथम की 49 गेंदों पर खेली गई 64 रन की पारी की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 163 रन बनाए थे। लैथम के अलावा डेरिल मिशेल ने न्यूजीलैंड की तरफ से 33 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने दो-दो विकेट लिए।

पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर सात विकेट पर 88 रन था। इफ्तिखार और फहीम अशरफ (14 गेंदों पर 27) ने यहां से आठवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की। इस बीच इफ्तिखार ने 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके पाकिस्तानी रिकॉर्ड की बराबरी की। पाकिस्तान को अंतिम ओवर में 15 रन की दरकार थी और यह दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे।

Tom Latham's 64 helps New Zealand to a score of 163/5

Will they defend this?



Will they defend this?#PAKvNZ | 📝: https://t.co/yMzewSjgZ4pic.twitter.com/EuUJ4QtYLZ — ICC (@ICC) April 17, 2023

इफ्तिखार ने नीशम की पहली तीन गेंदों पर छक्के और चौके की मदद से 10 रन जुटाए। नीशम हालांकि चौथी गेंद पर इफ्तिखार को आउट करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने अंतिम गेंद पर रऊफ को आउट करके पाकिस्तानी पारी का अंत किया।

नीशम ने 38 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि एडम मिल्ने और रचित रविंद्र ने दो-दो विकेट हासिल किए। पाकिस्तान अब श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है। श्रृंखला के बाकी बचे दो मैच गुरुवार और सोमवार को रावलपिंडी में खेले जाएंगे।