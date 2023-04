Pakistan vs New Zealand 2023: इस बॉलर ने कीवी टीम को 94 पर ढेर कर कप्तान आजम को दिया तोहफा, 100वें मैच में न्यूजीलैंड को 88 रन से रौंदा, आईपीएल है हार की वजह!

Highlights दूसरा मैच 15 अप्रैल को खेला जाएगा। पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। शादाब खान ने टी20 में 100 विकेट पूरे किए।

Pakistan vs New Zealand 2023: पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 88 रन से रौंद दिया। पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 15 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ठोस जीत है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 182 रन बनाए।

💯 T20Is for Babar Azam

💯 T20I wickets for Shadab Khan



A memorable day for the captain and his deputy 🤩



📸: @TheRealPCBpic.twitter.com/CD8tGOawcX — ICC (@ICC) April 15, 2023

तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच खिताब पर कब्जा किया। न्यूजीलैंड की टीम 15.3 ओवर में 94 रन पर ढेर हो गई। रऊफ ने चार विकेट चटकाए, जबकि अन्य पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उपयोगी गेंदबाजी का योगदान दिया। शादाब खान ने टी20 में 100 विकेट पूरे किए।

Haris Rauf produced career-best figures to help Pakistan win the first #PAKvNZ T20I 🔥 pic.twitter.com/T6rRSUBrlt — ICC (@ICC) April 15, 2023

पाकिस्तान ने अपने कप्तान बाबर आजम के सौवें टी20 मैच का जश्न पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 88 रन से हराकर मनाया। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18 रन देकर चार विकेट लिये। न्यूजीलैंड की टीम चार ओवर बाकी रहते 94 रन पर ही आउट हो गई।

Pakistan take a 1-0 lead in the five-match T20I series with a dominant display in Lahore 👊#PAKvNZ | 📝 https://t.co/5CoQFYDv0xpic.twitter.com/Tjewy59PJW — ICC (@ICC) April 14, 2023

उसने आखिरी पांच विकेट छह रन के भीतर गंवा दिये । इससे पहले पाकिस्तान ने 182 रन बनाये। युवा बल्लेबाज साइम अयूब और फखर जमां दोनों ने 47 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान से सीरीज 1 . 2 से हारने के बाद पाकिस्तान ने इस श्रृंखला में अपनी पूरी मजबूत टीम उतारी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम में उसके आठ प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं जो भारत में आईपीएल खेल रहे हैं।

Matt Henry joined a short list of New Zealand bowlers after an incredible hat-trick in Lahore 💪



Details 👇#PAKvNZhttps://t.co/JPtWCBqGGF — ICC (@ICC) April 14, 2023

न्यूजीलैंड इस दौरे पर पांच टी20 और पांच वनडे खेलेगी। न्यूजीलैंड के लिये मैट हेनरी ने टुकड़ों में हैट्रिक ली। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी दो गेंदों पर शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को आउट किया। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को डीप में डेरिल मिशेल के हाथों लपकवाया।