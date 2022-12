Pakistan vs New Zealand 2022: 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा, कप्तान ने कराची टेस्ट में कई कारनामा किया, जानें आंकड़े

Highlights 2006 में मोहम्मद यूसुफ के कुल 2435 रनों से आगे निकल गए हैं। बाबर आजम के सभी प्रारूपों में 2500 रन से अधिक हो गया है। कैलेंडर वर्ष में 50 या उससे अधिक स्कोर रिकॉर्ड अपने नाम किया।

Pakistan vs New Zealand 2022: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। पहली पारी में मोहम्मद यूसुफ द्वारा बनाए गए 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

बाबर आज़म के पास अब पाकिस्तान के बल्लेबाज द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। 2006 में मोहम्मद यूसुफ के कुल 2435 रनों से आगे निकल गए हैं। बाबर के सभी प्रारूपों में 2500 रन से अधिक हो गया है। अब वह एक कैलेंडर वर्ष में 50 या उससे अधिक के सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

𝟐𝟒𝟑𝟔* – @babarazam258 has now scored the most runs for a 🇵🇰 batter in international cricket in a calendar year#PAKvNZ | #TayyariKiwiHaipic.twitter.com/rF6JPVWD6d — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 26, 2022

बाबर का 26वां 50+ स्कोर था, जो 2005 में रिकी पोंटिंग के 24 के रिकॉर्ड को पार कर गया। इस साल टेस्ट क्रिकेट में टीम के विपरीत कप्तान ने नौ मैचों में 1000 से अधिक रन बनाकर इस प्रारूप में चमक बिखेरी है। इस कैलेंडर वर्ष में केवल तीन अन्य बल्लेबाज ही टेस्ट में चार अंकों का आंकड़ा छूने में सफल रहे हैं।

In a league of his own 🌟



Babar Azam continues to make and break multiple records 🔥#PAKvNZ#WTC23https://t.co/g95VKd7V7r — ICC (@ICC) December 26, 2022

28 वर्षीय ने इस साल खिलाड़ी ने एकदिवसीय क्रिकेट में भी नौ मैचों में 679 रन बनाए हैं। टी20 में 123.32 की स्ट्राइक से 31.95 की औसत से 735 रन बनाए हैं। कप्तान टेस्ट में रनों में इजाफा करने में सफल रहे तो सर्वकालिक सूची में कई दिग्गजों को पीछे छोड़कर शीर्ष 10 में आ सकते हैं।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच गंवाने वाली टीम में तीन बदलाव किए हैं। पूर्व कप्तान और विकेटकीपर सरफराज अहमद को 2018 के बाद पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

उन्हें मोहम्मद रिजवान की जगह लिया गया है जिन्हें विश्राम दिया गया है। सरफराज के अलावा तेज गेंदबाज मीर हमजा और सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक की भी टीम में वापसी हुई है। केन विलियमसन के कप्तानी छोड़ने के बाद टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में पहली बार न्यूजीलैंड की अगुवाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का 2003 के बाद पाकिस्तान का यह पहला दौरा है।