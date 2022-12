Pak vs NZ 2022: न्यूजीलैंड को 2 रन की बढ़त और 4 विकेट शेष, दो साल बाद केन का धमाका, 15 और 21 पर जीवनदान, 105 पर नाबाद, तीन दिन, 878 रन और 16 विकेट

Highlights 20 वर्ष के बाद पाकिस्तान के पहले टेस्ट दौरे से पूर्व कप्तानी छोड़ दी थी। पाकिस्तान ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। टॉम ब्लंडेल (47) और डेरिल मिचेल (42) ने भी उपयोगी पारियां खेली।

Pakistan vs New Zealand 2022: सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम और पूर्व कप्तान केन विलियमसन के शतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां पहली पारी में बढ़त हासिल की। विलियमसन ने अपनी टीम के लगभग 20 वर्ष के बाद पाकिस्तान के पहले टेस्ट दौरे से पूर्व कप्तानी छोड़ दी थी।

उन्होंने कप्तानी के बोझ से मुक्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगभग दो साल में अपना पहला शतक लगाया। वह अभी 105 रन बनाकर खेल रहे हैं जिससे न्यूजीलैंड ने तीसरा दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट पर 440 रन बनाए हैं और उसने पाकिस्तान पर दो रन की बढ़त हासिल कर ली है।

