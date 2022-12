Pakistan vs New Zealand 2022: कराची पिच पर रनों की बारिश, पाक के 438 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने किया हमला, कोंवे ने 19 पारी में 1000 रन पूरे किए

Highlights कोंवे 82 और लाथम 78 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बिना किसी नुकसान के 165 रन बना लिये। पाकिस्तान ने विकेट के पीछे लपके जाने की अपील पर डीआरएस नहीं लिया।

Pakistan vs New Zealand 2022: डेवोन कोंवे और टॉम लाथम के नाबाद अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के पहली पारी के 438 रन के जवाब में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बिना किसी नुकसान के 165 रन बना लिये। कोंवे 82 और लाथम 78 रन बनाकर खेल रहे हैं।

बीस साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही न्यूजीलैंड टीम पहली पारी में अभी भी मेजबान से 273 रन पीछे है। कोंवे ने 19 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे करके जॉन एफ रीड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा । उन्हें 57 के स्कोर पर जीवनदान मिला जब पाकिस्तान ने विकेट के पीछे लपके जाने की अपील पर डीआरएस नहीं लिया।

