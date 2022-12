Pakistan vs New Zealand 2022: खराब रोशनी ने पाकिस्तान को घरेलू सरजमीं पर लगातार पांचवें मैच में हार से बचाया, इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार

Highlights शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के पास जीत दर्ज करने का मौका था। नौवें विकेट के लिए 44 रन की अटूट साझेदारी की। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी को नौ विकेट पर 612 रन पर घोषित किया था।

Pakistan vs New Zealand 2022: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन शुक्रवार को अंतिम सत्र का रोमांचक खेल खराब रोशनी की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी को आठ विकेट पर 311 रन पर घोषित कर दिलेरी दिखाई जिससे न्यूजीलैंड को 15 ओवर में जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य मिला।

न्यूजीलैंड की टीम ने आठ ओवर में एक विकेट पर 61 रन बना लिये थे तभी खराब रोशनी के कारण खेल को रोकना पड़ा। पाकिस्तान ने चाय के बाद सात विकेट पर 249 रन से आगे खेलना शुरू किया। इस समय टीम के पास 75 रन की बढ़त थी और लेग स्पिनर ईश सोढ़ी (86 रन पर छह विकेट) की शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के पास जीत दर्ज करने का मौका था।

बायें हाथ के बल्लेबाज सउद शकील ने 55 रन की नाबाद पारी खेलने के अलावा पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ शानदार साझेदारी की। उन्होंने मोहम्मद वसीम (43) के साथ आठवें विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की और फिर मीर हमजा (नाबाद तीन रन) के साथ नौवें विकेट के लिए 44 रन की अटूट साझेदारी की।

बाबर आजम से इस समय पारी घोषित कर सब को चौका दिया। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी को नौ विकेट पर 612 रन पर घोषित किया था। टीम ने 15 ओवर में 138 रन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में तेज शुरुआत की। मैच को रोके जाते समय टॉम लाथम 35 और डेवोन कोंवे 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे।

