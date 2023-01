Pak vs NZ: पाक ने 11 गेंद पहले मारी बाजी, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त, इस खिलाड़ी ने झटके 5 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित

Highlights पाकिस्तान के नसीम शाह ने 10 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट झटके। नसीम शाह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर 255 रन बनाए।

Pakistan vs New Zealand, 1st ODI: पाकिस्तान ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। पाकिस्तान के नसीम शाह ने 10 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट झटके। शाह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Pakistan seal a comfortable win to go 1-0 up in the series 👊#PAKvNZ | 📝 Scorecard: https://t.co/jGxyR7Qkgipic.twitter.com/8DqCzhIKbW — ICC (@ICC) January 9, 2023

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट पर 255 रन बनाए। पाकिस्तान ने 11 गेंद पहले बाजी मार ली। मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली और बाबर आजम ने 66 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान ने कराची के नेशनल स्टेडियम में पहले वनडे में जीत हासिल की।

Back to back five-wicket hauls in ODIs 🙌



How good is Naseem Shah?#PAKvNZpic.twitter.com/S2VyMSlYhV — ICC (@ICC) January 9, 2023

Rizwan becomes the third Pakistan batter to get to a fifty today 👏#PAKvNZ | 📝 Scorecard: https://t.co/jGxyR7Qkgipic.twitter.com/bCaXlNmC8v — ICC (@ICC) January 9, 2023

नसीम के अलावा, नवोदित स्पिनर उस्मा मीर ने दो विकेट झटके। मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज को भी एक-एक विकेट मिला। पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़त ले ली है। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया। तेज गेंदबाजों ने योजनाओं को अंजाम दिया।

The skipper leading the way for Pakistan in the run chase 💪#PAKvNZ | 📝 Scorecard: https://t.co/jGxyR7Qkgipic.twitter.com/ol351jUVTo — ICC (@ICC) January 9, 2023

नसीम शाह ने कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन तभी सुखद होता है, जब टीम जीतती है। यह उलट रहा था और मैंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया। मेरी योजना का पालन किया। धीमी पिच पर न्यूज़ीलैंड को 255 पर रोक दिया था। नसीम शाह ने डेथ ओवर में रिवर्स स्विंग पाकर पांच विकेट लिए और लेग स्पिनर उस्मा मीर ने भी यादगार शुरुआत की।