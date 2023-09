Pakistan vs India: बारिश के कारण भारत-पाक मैच हुआ रद्द, दूसरी पारी में नहीं फेकी जा सकी एक भी गेंद

Asia Cup, 2023:एशिया कप के ग्रुप ए में शनिवार को हुआ भारत पाकिस्तान मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण दूसरी पारी में एक भी गेंद नहीं डाली गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को 50 ओवर में जीत के लिए 267 रनों का लक्ष्य दिया था।

भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया और मुश्किल में फंसी अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गए। पांड्या ने जहां 90 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए तो वहीं किशन ने 82 (81) रनों की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के लिए 138 रनों की सराहनीय साझेदारी निभाई। टीम इंडिया के लिए यह साझेदारी उस समय आई हाई-वोल्टेज मैच के दौरान, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे अपने प्रमुख खिलाड़ियों को खोने के बाद भारत 66/4 की स्थिति में था।

The match has been called off ☹️



Pakistan and India share points with the rain cutting off a promising contest ⛈#AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/5UWT3ziUDgpic.twitter.com/XBXtRvRFBc