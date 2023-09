PAK vs IND: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया निर्णय, देखें प्लेइंग XI

Asia Cup 2023 Super Fours, 3rd Match:एशिया कप सुपर फोर के तीसरे मुकाबले में आज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों के बीच यह महामुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा, हमेशा, भारत-पाकिस्तान उच्च तीव्रता वाला होता है, लेकिन हम इसे मैच दर मैच ले जाएंगे। एक टीम के तौर पर हम अच्छा खेल रहे हैं और हमारा ध्यान इसी पर है। पाक टीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जबकि भारतीय टीम में बुमराह फिर लौटे हैं और इसी के साथ केएल राहुल को भी खिलाया गया है।

राहुल को श्रेयस अय्यर की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारतीय कप्तान ने कहा, सामने चुनौती होगी, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने पिछली बार बल्लेबाजी की थी, उससे हमें आत्मविश्वास मिला है। हमारे लिए हर खेल महत्वपूर्ण है, लेकिन एक समय में एक चीज पर ध्यान देना चाहिए। यह खेल की प्रकृति है, इससे हमें तैयारी के लिए अच्छा समय मिला और अब हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे।

Babar Azam calls it right at the toss and Pakistan will bowl first in their #AsiaCup2023 Super Four clash against India🏏 pic.twitter.com/cdRPdpKAkl