Pakistan vs England, 2nd Test 2024: 20 में से 20 विकेट?, कमाल की फिरकी, नोमान और साजिद की जोड़ी के सामने नाचे इंग्लैंड खिलाड़ी!, देखें टॉप-7 लिस्ट

Highlights सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच गुरुवार से रावलपिंडी में खेला जाएगा। साजिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। साजिद ने दूसरी पारी में 93 रन दे कर 02 विकेट लिए।

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: कमाल की गेंदबाजी। इंग्लैंड के सभी 20 विकेट दो गेंदबाज ले उड़े। नोमान अली और साजिद खान की जोड़ी के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी नाचे। टेस्ट इतिहास में 7 बार ऐसा हुआ है कि केवल दो खिलाड़ी 20 विकेट निकाल ले गए। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान ने दूसरी पारी में 46 रन देकर 8 विकेट लिए और इस तरह से मैच में 11 विकेट हासिल किए। पहली पारी में 111 रन देकर 7 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर साजिद ने दूसरी पारी में 93 रन दे कर 02 विकेट लिए। साजिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

Noman Ali goes 🔙 to 🔙 cap off a remarkable win ☄️



Finishes with figures of 8️⃣-4️⃣6️⃣ - best for a Pakistan left-arm spinner in Tests 👏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/tks09s9Aun — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Only the 2️⃣nd time for Pakistan that all 2️⃣0️⃣ wickets have been shared by two bowlers and the first such occurrence since 1972 in Tests 🙌



Sajid and Noman help Pakistan square the series in Multan 🏏#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/VFM1r6wwve— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: एक टेस्ट मैच में सभी 20 विकेट लेने वाले दो गेंदबाज-

एम नोबल (13) और एच ट्रम्बल (7) बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1902

सी बेलीथ (11) और जी हर्स्ट (9) बनाम ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम, 1909

बी वोग्लर (12) और ए फॉकनर (8) बनाम इंग्लैंड, जो'बर्ग, 1910

जे लेकर (19) और टी लॉक (1) बनाम ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर, 1956

एफ महमूद (13) और खान मोहम्मद (7) बनाम ऑस्ट्रेलिया, कराची, 1956

बी मैसी (16) और डेनिस लिली (4) बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स, 1972

साजिद खान (9) और नोमान अली (11) बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024।

Describe the performance of this duo in one word 👇#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/wEyVICXZak — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: टेस्ट में किसी पाकिस्तानी स्पिनर के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

9/56 - अब्दुल कादिर बनाम इंग्लैंड, लाहौर, 1987

8/41 - यासिर शाह बनाम न्यूजीलैंड, दुबई, 2018

8/42 - साजिद खान बनाम BAN, मीरपुर, 2021

8/46 - नोमान अली बनाम इंग्लैंड, मुल्तान, 2024*

8/164 - सकलैन मुश्ताक, लाहौर, 2000।

पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हराया

नोमान अली और साजिद खान ने स्पिनरों की मददगार पिच पर सभी 20 विकेट लिए जिससे पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को शुक्रवार को यहां 152 रन से हराकर घरेलू धरती पर लंबे समय से जीत हासिल करने के इंतजार को खत्म किया। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान ने दूसरी पारी में 46 रन देकर आठ विकेट लिए और इस तरह से मैच में 11 विकेट हासिल किये।

⭐ 1️⃣1️⃣ wickets in the match

⭐ Second-best bowling figures in an innings in Pakistan



Maiden 10-wicket haul for Noman Ali 🙌#PAKvENG | #TestAtHomepic.twitter.com/PSJDTlS2u2 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2024

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: PAK बनाम ENG के लिए सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े-

13/101 - अब्दुल कादिर, लाहौर, 1987

12/99 - फ़ज़ल महमूद, द ओवल, 1954

11/147 - नोमान अली, मुल्तान, 2024*

11/234 - अबरार अहमद, मुल्तान, 2022

उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में मैच के चौथे दिन पहले सत्र में ही 144 रन पर आउट कर दिया। पहली पारी में 111 रन देकर सात विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर साजिद ने दूसरी पारी में 93 रन दे कर दो विकेट लिए। इन दोनों स्पिनर की कमाल की गेंदबाजी से 297 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: PAK बनाम ENG के लिए सर्वश्रेष्ठ पारी के आंकड़े-

9/56 - अब्दुल कादिर, लाहौर, 1987

8/46 - नोमान अली, मुल्तान, 2024*

8/164 - सकलैन मुश्ताक, लाहौर, 2000

शान मसूद की कप्तान के रूप में यह पहली जीत है। पिछले साल टेस्ट टीम का कप्तान बनने के बाद उन्हें लगातार छह मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत से पाकिस्तान का घरेलू धरती पर पिछले 11 मैच से जीत नहीं दर्ज कर पाने का सिलसिला भी टूट गया। इनमें से चार मैच में इंग्लैंड ने उसे हराया था।

इंग्लैंड की टीम ने सुबह दो विकेट पर 36 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसके बल्लेबाज टर्न लेती पिच पर असहाय नजर आए। साजिद ने दिन की अपनी दूसरी गेंद पर ही ओली पोप को आउट कर दिया। इसके बाद नोमान ने बाकी बचे सात विकेट हासिल करके पाकिस्तान को यादगार जीत दिलाई।

Pakistan vs England, 2nd Test 2024: मुल्तान में एक टेस्ट पारी में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

8/46 - नोमान अली बनाम इंग्लैंड, 2024*

7/111 - साजिद खान बनाम इंग्लैंड, 2024*

7/114 - अबरार अहमद बनाम इंग्लैंड, 2022

6/42 - दानिश कनेरिया बनाम BAN, 2001।

हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद टीम की कमान संभालने वाले कप्तान बेन स्टोक्स ने अजीबोगरीब अंदाज में आउट होने से पहले टीम की तरफ से सर्वाधिक 37 रन बनाए। साजिद पर लंबा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़कर खेलने वाले स्टोक्स के हाथ से बल्ला छूटकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर चला गया और वह स्टंप आउट हो गए।

ब्रायडन कार्स ने 27 रन की अपनी पारी में साजिद पर तीन छक्के लगाए लेकिन इससे हार का अंतर ही कुछ कम हो पाया। इंग्लैंड ने पिछले सप्ताह पहले टेस्ट मैच पारी और 47 रन से जीता था। इस मैच में इंग्लैंड ने सात विकेट पर 823 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच अगले गुरुवार से रावलपिंडी में खेला जाएगा।