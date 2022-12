Pakistan vs England 2022: 73 साल का रिकॉर्ड टूटा, ब्रायन से 23 दिन छोटे हैं रेहान, 18 साल 126 दिन में किया डेब्यू, दो विकेट झटके, तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान 304 पर आउट

Highlights बाबर आजम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। 40 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को आराम दिया। पाकिस्तान ने भी स्पिनर अबरार अहमद की बदौलत स्टंप तक इंग्लैंड का एक विकेट झटक लिया।

Pakistan vs England 2022: इंग्लैंड के सबसे युवा रेहान अहमद ने 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अहमद की उम्र 18 साल 126 दिन है, जिससे वह ब्रायन क्लोस से 23 दिन छोटे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के लिये अपना टेस्ट पदार्पण 1949 (73 साल) में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में किया था।

A special moment between father and son ❤️



Congratulations to our youngest ever Men's Test cricketer, @RehanAhmed__16 👏



🇵🇰 #PAKvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wJZBaFLK28 — England Cricket (@englandcricket) December 17, 2022

स्पिनर जैक लीच के चार विकेट और इंग्लैंड के टेस्ट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा रेहान अहमद के दो विकेट की बदौलत टीम ने शनिवार को यहां तीसरे और अंतिम टेस्ट के शुरूआती दिन पाकिस्तान को पहली पारी में 304 रन पर समेट दिया। पाकिस्तान ने भी स्पिनर अबरार अहमद की बदौलत स्टंप तक इंग्लैंड का एक विकेट झटक लिया।

First Test wicket for Rehan Ahmed at an age when most of us are still at school. #pakvengpic.twitter.com/lTzmXbsn8M — simon hughes (@theanalyst) December 17, 2022

इंग्लैंड का स्कोर सात रन पर एक विकेट था, बेन डकेट चार और ओली पोप तीन रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। अबरार अहमद ने मुल्तान में दूसरे टेस्ट में शानदार टेस्ट पदार्पण किया था जिसमें उन्होंने 234 रन देकर 11 विकेट झटके थे। लेकिन पाकिस्तान इस रोमांचक मैच में चार दिन के अंदर 26 रन से हार गया था।

लीच ने नयी गेंद से 11 ओवर का स्पैल डाला और 140 रन देकर चार विकेट चटकाये। अहमद ने पहले पांच ओवर में नर्वस गेंदबाजी से उबरते हुए 89 रन देकर दो विकेट झटके। अहमद के पिता नईम स्टेडियम में मौजूद थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (78 रन) और आगा सलमान (56 रन) ने मेजबानों के लिये संयमित अर्धशतकीय पारियां खेली लेकिन सूखी पिच से इंग्लैंड ने वापसी की जिससे लीच और अहमद को मदद मिली। बाबर श्रृंखला में अपना दूसरा शतक बनाने से चूक गये और अंतिम सत्र में रन आउट हुए।

इंग्लैंड ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद 40 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को आराम दिया जिससे अहमद को मौका दिया गया। बेन फोक्स ने भी बीमारी से वापसी की। अहमद ने सऊद शकील (23 रन) को आउट किया लेकिन बाबर चाय तक पाकिस्तान को पांच विकेट पर 204 रन तक पहुंचाने में सफल रहे।

अहमद ने अंतिम सत्र में रन नहीं दिये और राउंद द विकेट से गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गुगली पर फहीम अशरफ को पगबाधा आउट किया। पाकिस्तान का 17 साल में पहला दौरा कर रही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 3-0 की क्लीन स्वीप की कोशिश में जुटी है। बाबर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। अजहर अली अपने विदाई टेस्ट में 45 रन पर ओली रॉबिन्सन की शार्ट पिच गेंद पर आउट हो गये।

