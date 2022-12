Pakistan vs England 2022: डेब्यू टेस्ट में लंच से पहले पांच विकेट झटकने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, 24 साल के युवा खिलाड़ी ने किया कमाल

Highlights मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की सूखी पिच पर 24 साल के इस गेंदबाज को काफी मदद मिली। फिरकी से इंग्लैंड को पस्त कर दिया। खराब रोशनी के कारण खेल 10 ओवर पहले ही रोक दिया गया।

Pakistan vs England 2022: युवा स्पिनर अबरार अहमद ने शुक्रवार को यहां 114 रन देकर सात विकेट हासिल कर स्वप्निल पदार्पण किया जिससे पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन दो सत्र में इंग्लैंड की टीम को 281 रन पर समेटकर स्टंप तक दो विकेट गंवाकर 107 रन बना लिये।

मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की सूखी पिच पर 24 साल के इस गेंदबाज को काफी मदद मिली जिन्होंने अपनी फिरकी से इंग्लैंड को पस्त कर दिया। इंग्लैंड ने हालांकि तीसरे सत्र के शुरू में पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक (शून्य) और अब्दुल्ला शफीक (14) के विकेट झटक लिये।

A debut performance that will be remembered for ages 🙌 More on his exploits 👉 https://t.co/UguW4NeWP9 #WTC23 | #PAKvENG pic.twitter.com/r99aQLLTjR

खराब रोशनी के कारण खेल 10 ओवर पहले ही रोक दिया गया। स्टंप तक कप्तान बाबर आजम 61 और सउद शकील 32 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। हैरानी की बात है कि अहमद को रावलपिंडी में पहले टेस्ट की टीम में नहीं चुना गया था जिसमें पाकिस्तान को 74 रन से हार मिली थी।

लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने चाय से तुरंत पहले इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर उसकी पारी खत्म की। अहमद के शीर्ष क्रम के झकझोरने के बाद महमूद ने 63 रन देकर तीन विकेट झटके। इंग्लैंड की टीम को आक्रामक बल्लेबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। बेन डकेट (63 रन) और ओली पोप (60 रन) दोनों ने तेजी से अर्धशतक जमाये।

दोनों पहले सत्र में अहमद को विकेट दे बैठे। पाकिस्तान का यह लेग स्पिनर टेस्ट इतिहास में अपने पदार्पण टेस्ट में लंच से पहले पांच विकेट झटकने वाला दूसरा गेंदबाज बना। वेस्टइंडीज के बायें हाथ के स्पिनर अल्फ वेलेंटाइन ने 1950 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण में यह उपलब्धि हासिल की थी।

बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान आजम ने नौंवे ही ओवर में अहमद को गेंदबाजी पर लगा दिया जिन्होंने विकेट से मिल रही मदद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने जाक क्राउले (19) के बाद डकेट और जो रूट (08) को अपना शिकार बनाया।

More on Abrar Ahmed – the spinner who has stunned England on his Test debut with a seven-wicket haul 🤯#PAKvENGhttps://t.co/qyD4JTZkqf