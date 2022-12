Pakistan vs England 2022: पाकिस्तान को आखिरी दिन 90 ओवर में 263 रन की जरूरत, चार दिन में बने 1580 रन और गिरे 29 विकेट

Highlights इमाम उल हक 60 गेंद में 43 रन और पदार्पण कर रहे सउद शकील 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ओली रोबिनसंस के साथ नयी गेंद से मोर्चा संभाला। अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान बाबर आजम के विकेटों से मिला।

Pakistan vs England, 1st Test 2022: पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए मिले 343 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रविवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दो विकेट पर 80 रन बनाकर ठोस शुरुआत की। चार दिन में 1580 रन बने और 29 विकेट गिरे।

पाकिस्तान को अब मैच के आखिरी दिन अधिकतम 90 ओवर में 263 रन की जरूरत है जबकि तीन मैचों की सीरीज में बढ़त लेने के लिए इंग्लैंड को आठ विकेट चाहिये। स्टंप्स के समय पहली पारी के शतकवीर इमाम उल हक 60 गेंद में 43 रन और पदार्पण कर रहे सउद शकील 24 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

