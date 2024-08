Pakistan vs Bangladesh: टेस्ट मैच में टिकट की कीमत 15 रुपये, लोगों ने कहा- इतने में हमारे यहां एक समोसा मिलता है

Highlights बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है सबसे सस्ती टिकट की कीमत सिर्फ 15 रुपये (50 पाकिस्तानी रुपये) है भारत में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई

Pakistan vs Bangladesh: बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है। यहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी में शुरू होने वाला है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों के जो दाम तय किए हैं उसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए जा रहे हैं।

पीसीबी ने घोषणा की है कि टेस्ट मैचों के लिए टिकट अविश्वसनीय रूप से सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे, जिसमें सबसे सस्ती टिकट की कीमत सिर्फ 15 रुपये (50 पाकिस्तानी रुपये) है। ये सामने आने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने कहा कि इतने में तो हमारे यहां एक समोसा मिलता है।

PCB announces ticket prices for Bangladesh Tests Tickets will be available at a low price of PKR 50; Hospitality boxes tickets will be available at PKR 250,000 pic.twitter.com/cebMvntSyK

पीसीबी के आधिकारिक बयान में टिकट की कीमत के बारे में बताया गया है, जो कराची के वसीम बारी एनक्लोजर जैसी सामान्य एनक्लोजर सीटों के लिए 50 पाकिस्तानी रुपये से लेकर कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम (एनबीएस) में पूरे हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के लिए 250,000 पाकिस्तानी रुपये तक है। बोर्ड ने इन कीमतों को उचित ठहराते हुए कहा है कि उनका इरादा मैचों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना है।

इतनी कम कीमतें तय करने का फ़ैसला स्टेडियमों में बड़ी भीड़ को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है, ख़ासकर ऐसे प्रारूप में जिसमें हाल के वर्षों में दर्शकों की संख्या कम रही है। पीसीबी पिछले आयोजनों जैसे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) और एशिया कप 2023 में भी कराची में स्टैंड भरने में विफल रहा है।

बता दें कि बांग्लादेश की टीम में मुशफिकुर रहीम, तस्कीन अहमद और शाकिब अल हसन की वापसी हुई है। शहादत हुसैन को इस दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है।

बांग्लादेश टेस्ट टीम: नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), महमुदुल हसन जॉय, जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, लिट्टन दास, मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, नाहिद राणा, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, खालिद अहमद

Bangladesh's Team is heading to Pakistan for the #WTC25 clash. The first Test begins on August 21 in Rawalpindi and the second on August 30 in Karachi.#BCB#Cricket#BDCricket#Bangladesh#PCB#BANvsPAKpic.twitter.com/1GMmCNs3ny