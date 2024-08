PAK vs BAN, 1st Test 2024: घर में घुसकर पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदा, 5 दिन, 26 विकेट और 1189 रन, इतिहास में दर्ज, जीत के साथ कई रिकॉर्ड बनाया

Highlights Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024: जाकिर हसन और शादमान इस्लाम क्रमश: 15 और 9 रन बनाकर नाबाद रहे। Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024: तेज गेंदबाजों ने शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर बांग्लादेश को 14वें टेस्ट में पहली जीत दिलाई। Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024: मेहदी हसन मिराज और बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने 7 विकेट झटके।

Pakistan vs Bangladesh, 1st Test 2024: और बांग्लादेश ने घरेलू राजनीतिक अशांति को दरकिनार करते हुए इतिहास रच दिया। पाकिस्तान को घर में घुसकर 10 विकेट से रौंद दिया। पाक के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है। रविवार को पहले टेस्ट के नाटकीय अंतिम दिन पाकिस्तान के 146 रन पर ढेर होने के बाद बांग्लादेश ने 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज और बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने सात विकेट झटके। तेज गेंदबाजों ने शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर बांग्लादेश को 14वें टेस्ट में पहली जीत दिलाई। सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन और शादमान इस्लाम क्रमश: 15 और 9 रन बनाकर नाबाद रहे। घर से बाहर सातवीं टेस्ट जीत दर्ज की और जनवरी 2022 में माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड को हराने के बाद पहली जीत दर्ज की।

Bangladesh's grit paid off as they gained crucial #WTC25 points with their win against Pakistan 🤩#PAKvBAN



ICC World Test Championship standings ➡ https://t.co/wv0f6feu0cpic.twitter.com/eex6e8kyMO — ICC (@ICC) August 25, 2024

टेस्ट में बांग्लादेश का सर्वोच्च पारी स्कोरः

638 बनाम एसएल, गाले, 2013 (ड्रा)

595/8डी बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2017 (हार)

565 बनाम PAK, रावलपिंडी, 2024 (जीता)

560/6d बनाम ZIM, मीरपुर, 2020 (जीता)

556 बनाम वेस्टइंडीज, मीरपुर, 2012 (हार)

पहली पारी में बांग्लादेश की 565 रन। पहली बार जीत दर्जऔर सर्वोच्च टीम स्कोर है।

एक टेस्ट में पाकिस्तान के विकेटकीपर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनः

222 (171* और 51) - मोहम्मद रिज़वान बनाम BAN, रावलपिंडी, 2024

210 (210* और डीएनबी) - तस्लीम आरिफ बनाम ऑस्ट्रेलिया, फैसलाबाद, 1980

209 (209 और 0) - इम्तियाज अहमद बनाम न्यूजीलैंड, लाहौर, 1955

197 (150 और 47*) - राशिद लतीफ बनाम वेस्टइंडीज, शारजाह, 2002

196 (78 और 118) -सरफराज अहमद बनाम वेस्टइंडीज, कराची, 2023

बांग्लादेश ने स्वदेश में राजनीतिक अशांति के बीच रविवार को यहां पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई और इस तरह से उसने बांग्लादेश के सामने 30 रन का लक्ष्य रखा।

टेस्ट में पारी घोषित करने के बाद पाकिस्तान की हारः

बनाम इंग्लैंड, लाहौर, 1961 (387/9डी पहले बल्लेबाजी)

बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 1972 (574/8 दिन दूसरी बल्लेबाजी)

बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2016 (पहले बल्लेबाजी करते हुए 443/9 दिन)

बनाम BAN, रावलपिंडी, 2024 (448/6 पहले बल्लेबाजी)

बांग्लादेश द्वारा टेस्ट जीतने का यह पहला उदाहरण था जब उनके प्रतिद्वंद्वी ने पारी घोषित की।

बांग्लादेश ने पांचवें दिन चाय के विश्राम से पहले ही केवल 6.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन 15 और शादमान इस्लाम नौ बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को थर्राया।

Bangladesh pick up five wickets in the session as the Test match heads for a thrilling finish 😮 #WTC25 | 📝 #PAKvBAN: https://t.co/xSb9nKUvBlpic.twitter.com/od7wApzthR — ICC (@ICC) August 25, 2024

जबकि ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज (21 रन देकर चार विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन (44 रन देकर तीन विकेट) ने मिलकर सात विकेट हासिल किए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 टेस्ट मैच में अपनी पहली जीत हासिल की। यह विदेशी धरती पर उसकी केवल सातवीं जीत है।

न्यूजीलैंड को 2022 में उसकी धरती पर हराने के बाद बांग्लादेश की यह विदेशी धरती पर पहली जीत है। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर 448 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। बांग्लादेश ने इसके जवाब में 565 रन बनाकर 117 रन की बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान ने सुबह अपनी दूसरी पारी एक विकेट पर 23 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने नियमित अंतराल में विकेट गवाएं।

पहली पारी में 171 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने दूसरी पारी में भी सर्वाधिक 51 रन बनाए लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पाकिस्तान के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे। इनमें रिजवान के अलावा सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (37), पूर्व कप्तान बाबर आजम (22) और मौजूदा कप्तान शान मसूद (14) शामिल हैं।

In a thrilling match that went right to the final day, Bangladesh snatched a maiden Test win over Pakistan in Rawalpindi 👊#WTC25 | #PAKvBAN | Read on 👇https://t.co/qqUEFvOjAk — ICC (@ICC) August 25, 2024

बांग्लादेश की तरफ से मेहदी और शाकिब के अलावा तीन तेज गेंदबाजों शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राणा ने एक-एक विकेट लिया। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 2021 में रावलपिंडी में हराने के बाद अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस बीच उसे पांच मैच में हार का सामना करना पड़ा जबकि चार मैच ड्रॉ समाप्त हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से रावलपिंडी में ही खेला जाएगा।