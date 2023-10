PAK vs AUS, 10th Warm-up Game: अपने अंतिम अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 14 रन से हराया

Highlights AUS ने पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में 14 रन से हराकर अपनी तैयारियों का पुख्ता सबूत पेश किया ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 351 रन बनाए थे जवाब में PAK टीम बाबर (90) और इफ्तिखार (83) की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद 47.4 ओवर में 337 रन पर आउट हो गई

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रमुख बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से मंगलवार को यहां विश्व कप क्रिकेट अभ्यास मैच में पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में 14 रन से हराकर अपनी तैयारियों का पुख्ता सबूत पेश किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 351 रन बनाए थे। उसकी तरफ से ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (77) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 50) ने अर्धशतक जमाए। उनके अलावा डेविड वार्नर ने 48, मार्नस लाबुशेन ने 40 और जोश इंग्लिस ने 48 रन का योगदान दिया।

इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम कप्तान बाबर आजम (90) और इफ्तिखार अहमद (83) की बड़ी अर्धशतकीय पारियों के बावजूद 47.4 ओवर में 337 रन पर आउट हो गई। इन दोनों के अलावा मोहम्मद नवाज ने 42 गेंद पर 50 रन की तेजतर्रार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कामचलाऊ स्पिनर लाबुशेन ने 78 रन देकर तीन विकेट लिए। कप्तान पैट कमिंस और ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने दो-दो विकेट हासिल किए।

Australia pull things back in the death overs against a resilient Pakistan to win their second #CWC23 warm-up game in Hyderabad⚡#PAKvAUS 📝: https://t.co/b5ZhBoMRKUpic.twitter.com/M9SMTdYN3G