ODI World Cup 2023: पाकिस्तान भारत में ODI विश्व कप में भाग लेने के लिए भेजेगा अपनी क्रिकेट टीम

Highlights विदेश कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा, पाकिस्तान ने लगातार कहा है कि खेल को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए कहा- हमने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग लेने के लिए अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला किया है

ODI World Cup 2023: पाकिस्तान ने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अपनी क्रिकेट टीम भारत भेजने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। पड़ोसी देश ने पिछले दशक में केवल तटस्थ स्थानों पर बहु-टीम कार्यक्रमों में एक-दूसरे के साथ खेला है।

विदेश कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा, "पाकिस्तान ने लगातार कहा है कि खेल को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, उसने आगामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग लेने के लिए अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला किया है।"

बयान में कहा गया है, "पाकिस्तान का फैसला भारत के अड़ियल रवैये के मुकाबले उसके रचनात्मक और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि भारत ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था।"

पिछले कुछ हफ्तों में, पाकिस्तान के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी, जहां टीम को विश्व कप के खेल खेलने हैं। यह पहली बार होगा जब पाकिस्तान की कोई पुरुष टीम 2016 टी20 विश्व कप के बाद भारत का दौरा करेगी।

Pakistan government clears the national men's cricket team to travel to India for ODI World Cup.