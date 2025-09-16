Asia Cup 2025: एशिया कप से हटेगा पाकिस्तान? हैंडशेक विवाद के बीच पीसीबी ने उठाया बड़ा कदम

पाकिस्तान के अभ्यास सत्र पर अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनके एशिया कप के भविष्य पर स्पष्ट शब्द शाम को ही सामने आएगा। उन्हें बुधवार (16 सितंबर) को यूएई का सामना करना है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 16, 2025 17:41 IST2025-09-16T17:41:28+5:302025-09-16T17:41:28+5:30

Pakistan To Pull Out Of Asia Cup? PCB Takes Bold Step Amid Handshake Controversy | Asia Cup 2025: एशिया कप से हटेगा पाकिस्तान? हैंडशेक विवाद के बीच पीसीबी ने उठाया बड़ा कदम

Asia Cup 2025: एशिया कप से हटेगा पाकिस्तान? हैंडशेक विवाद के बीच पीसीबी ने उठाया बड़ा कदम

googleNewsNext

Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने चल रहे हैंडशेक विवाद के बीच एक साहसिक कदम उठाया है और यूएई के खिलाफ मैच से पहले अपनी निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। मेन इन ग्रीन अभी भी महाद्वीपीय टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। पाकिस्तान के अभ्यास सत्र पर अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनके एशिया कप के भविष्य पर स्पष्ट शब्द शाम को ही सामने आएगा। उन्हें बुधवार (16 सितंबर) को यूएई का सामना करना है।

यह पाकिस्तान के लिए जीत का मैच है। 2 मैचों में से 1 जीत के साथ, वे ग्रुप ए अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। यूएई पर जीत उन्हें रविवार (21 सितंबर) को दूसरे दौर के अपने पहले मैच में भारत का सामना करते हुए देखेगी। हार उन्हें ग्रुप ए से बाहर होने वाली दूसरी टीम बना देगी। यूएई सुपर 4 के लिए क्वालीफाई करेगा और रविवार को भारत का सामना करेगा। भारत पहले ही दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर चुका है। उसने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और अब उसका सामना शुक्रवार (19 सितंबर) को ओमान से होगा।

हाथ मिलाने का विवाद क्या है?

दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि टीम इंडिया ने मेन इन ग्रीन से हाथ नहीं मिलाया। सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान भी पाकिस्तानी कप्तान को झिड़की दी। पाकिस्तान ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बर्खास्त करने की मांग की। आईसीसी ने पीसीबी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। पाकिस्तान ने एशिया कप से हटने की भी धमकी दी। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कप्तान सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, "हमने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ सिर्फ़ खेलने आए थे। हमने उचित जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से बढ़कर होती हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में भी यह बात कही है। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं।" 

Open in app
टॅग्स :Asia CupPakistan Cricket TeamPCBIndiaएशिया कपपाकिस्तान क्रिकेट टीमभारत