पीसीबी की मांग पूरी न होने पर पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 से हटने की धमकी दी, आईसीसी को चेताया

Asia Cup 2025: रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप 2025 के मैच के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने के विवाद ने सोमवार को एक नया मोड़ ले लिया, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने विरोध को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया।

मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के समक्ष भारतीय टीम के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के एक दिन बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को ही निशाना बनाया और उन्हें मौजूदा एशिया कप के रेफरी पैनल से हटाने की मांग की। पीसीबी ने कथित तौर पर आईसीसी को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे टूर्नामेंट से हटने तक की हद तक जा सकते हैं।

पीसीबी ने आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया जब उन्होंने दोनों कप्तानों, भारत के सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के सलाम आगा को टॉस के समय हाथ न मिलाने का निर्देश दिया, जिससे वास्तव में एक टीम का पक्ष लिया गया।

पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के भी प्रमुख हैं, ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पीसीबी ने मैच रेफरी द्वारा आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तत्काल हटाने की मांग की है।"

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी ने अपने विरोध को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है और धमकी दी है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को रेफरी पैनल से नहीं हटाया गया, तो वह 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा। हालाँकि वेबसाइट ने स्वीकार किया कि "जानकारी स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की जा सकी।"

क्रिकेटपाकिस्तान डॉट कॉम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसीबी ने ज़ोर देकर कहा है कि "पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाया जाना चाहिए, वरना वह आगे कोई मैच नहीं खेलेगा।" इससे पहले, इसी पाकिस्तानी मीडिया संस्थान ने खबर दी थी कि एसीसी भारत के खिलाफ हाथ मिलाते समय वॉकआउट करने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है।

पीसीबी के विरोध का जवाब देने में कथित तौर पर विफल रहने के बाद पाइक्रॉफ्ट विवादों के घेरे में आ गए हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट के अनुसार, ज़िम्बाब्वे के इस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पर रविवार को ग्रुप ए मैच के दौरान 'खेल भावना' की उपेक्षा करने, आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने और एमसीसी के नियमों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया गया है। उनके व्यवहार को "गंभीर उल्लंघन" बताया गया है।

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के अंत में अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे, जिन्होंने भारत को सात विकेट से जीत दिलाई थी, सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। कप्तान सलमान आगा के नेतृत्व में पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम के बाहर कतार में खड़े हो गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे मुख्य कोच माइक हेसन नाराज़ हो गए। विरोध में, सलमान ने मैच के बाद साक्षात्कार में भाग नहीं लिया।

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान रविवार को सुपर फोर मुकाबले के तहत फिर से आमने-सामने हो सकते हैं।