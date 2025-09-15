IND vs PAK: मैच में हाथ न मिलाने के विवाद पर 'समय पर कार्रवाई न करने' के लिए पाकिस्तान ने शीर्ष अधिकारी को किया सस्पेंड

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कथित तौर पर अपने शीर्ष अधिकारी, उस्मान वाहला, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन के निदेशक भी हैं, को इस मामले में समय पर कार्रवाई न करने के लिए निलंबित कर दिया है।

By रुस्तम राणा | Updated: September 15, 2025 20:17 IST2025-09-15T20:17:13+5:302025-09-15T20:17:13+5:30

Pakistan suspends top official for 'not taking timely action' over no handshake row in IND vs PAK | IND vs PAK: मैच में हाथ न मिलाने के विवाद पर 'समय पर कार्रवाई न करने' के लिए पाकिस्तान ने शीर्ष अधिकारी को किया सस्पेंड

IND vs PAK: मैच में हाथ न मिलाने के विवाद पर 'समय पर कार्रवाई न करने' के लिए पाकिस्तान ने शीर्ष अधिकारी को किया सस्पेंड

googleNewsNext

IND vs PAK: एशिया कप में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद हाथ न मिलाने के विवाद को लेकर पाकिस्तान लगातार परेशान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप के बाकी मैचों से हटाने की मांग की है। इस बीच, बोर्ड ने कथित तौर पर अपने शीर्ष अधिकारी, उस्मान वाहला, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन के निदेशक भी हैं, को इस मामले में समय पर कार्रवाई न करने के लिए निलंबित कर दिया है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने हाथ न मिलाने के विवाद पर कार्रवाई न करने का हवाला देते हुए उस्मान वाहला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। यह बात सभी जानते हैं कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर मैच समाप्त किया और शिवम दुबे के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना ही चले गए।

यहाँ तक कि भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों ने भी आपस में हाथ मिलाया, क्योंकि पूरा भारतीय दल ड्रेसिंग रूम में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि पाकिस्तानी टीम और सहयोगी स्टाफ उनके हाथ मिलाने का इंतज़ार कर रहे थे।

मामले पर पीसीबी की प्रतिक्रिया

इस विवाद के बाद, यह पता चला है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान को टॉस के समय भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने के लिए कहा था। इसके बाद, पाकिस्तान ने एशिया कप के बाकी मैचों से पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफरी के पद से हटाने की मांग की है।

साथ ही, पाकिस्तान ने मैच खत्म होने के बाद हाथ न मिलाने के लिए भारतीय टीम के खिलाफ एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

सूर्यकुमार यादव ने हाथ न मिलाने का दिया तर्क

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने को सही ठहराया और कहा कि उन्होंने इस जीत को भारत के बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर हैं। हम पहलगाम के परिवारों के साथ खड़े हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुर सशस्त्र बलों के साथ भी। हमने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ सिर्फ़ खेलने आए थे। हमने इसका उचित जवाब दिया। हम बीसीसीआई और सरकार के साथ हैं।"

Open in app
टॅग्स :Asia CupPCBTeam IndiaPakistan Cricket Teamएशिया कपटीम इंडियापाकिस्तान क्रिकेट टीम