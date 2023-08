AFG vs PAK: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले वनडे में बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना

Afghanistan vs Pakistan, 1st ODI:पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज श्रीलंका में खेली जा रही है और पहला वनडे मुकाबला महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय मैदान, हंबनटोटा में खेला जा रहा है। एशिया कप 2023 से ठीक पहले दोनों देशों के बीच यह वनडे श्रीलंका अहम है। एशिया कप 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा।

एशिया कप में किसी समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आमना-सामना होने की उम्मीद है, भले ही वे एक ही ग्रुप में न हों। और दो महीने में, वे चेन्नई में विश्व कप के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भी आमने-सामने होंगे। उन कड़ी परीक्षाओं के साथ, यह तीन मैचों की श्रृंखला दोनों टीमों को खुद को परखने का अवसर प्रदान करती है। और यह तथ्य कि यह श्रृंखला श्रीलंका में निर्धारित है जहां एशिया कप होने वाला है, उन्हें तैयारी के लिए अतिरिक्त लाभ मिलता है।

