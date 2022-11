टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान घुटने में चोट, दो हफ्ते के रिहैबिलिटेशन में रहेंगे शाहीन शाह अफरीदी

Highlights 22 वर्षीय खिलाड़ी का दाहिना घुटना चोटिल हो गया था। दो सप्ताह के रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है। शाहीन के घुटने का स्कैन किया गया जिसमें गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है।

लाहौरः पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान घुटने में चोट लगने के बाद दो हफ्ते के रिहैबिलिटेशन (उपचार और आराम) की सलाह दी गई है।

ICYMI, here's an update on Shaheen Afridi's knee injury from the PCB ⬇️https://t.co/4bUgARIahU — ICC (@ICC) November 15, 2022

मेलबर्न में टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान इस 22 वर्षीय खिलाड़ी का दाहिना घुटना चोटिल हो गया था। इंग्लैंड के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 13वें ओवर में हैरी ब्रूक का कैच लेने के दौरान चोटिल होने के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एक बयान में कहा, ‘‘पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को रविवार को मेलबर्न में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 फाइनल में हैरी ब्रूक का कैच लेने के दौरान चोटिल होने के कारण दो सप्ताह के रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है।’’ बयान के मुताबिक, ‘‘ शाहीन के घुटने का सोमवार को स्कैन किया गया जिसमें गंभीर चोट की पुष्टि नहीं हुई है।’’