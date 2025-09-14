IND vs PAK: मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान की हुई फजीहत, जब डीजे ने राष्ट्रगान की जगह बजाया 'जलेबी बेबी' | Video

दरअसल, जब पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाने का समय आया, तो डीजे ने गलती कर दी क्योंकि टेशर और जेसन डेरुलो का 'जलेबी बेबी' गाना दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में गूंजने लगा। यह गाना लगभग छह सेकंड तक बजाया गया, और उसके बाद ही पाकिस्तान का राष्ट्रगान सुनाई दिया।

By रुस्तम राणा | Updated: September 14, 2025 21:06 IST2025-09-14T21:06:17+5:302025-09-14T21:06:34+5:30

Pakistan embarrassed moments before start of Asia Cup match vs India; DJ plays 'Jalebi Baby' instead of National Anthem | IND vs PAK: मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान की हुई फजीहत, जब डीजे ने राष्ट्रगान की जगह बजाया 'जलेबी बेबी' | Video

IND vs PAK: मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान की हुई फजीहत, जब डीजे ने राष्ट्रगान की जगह बजाया 'जलेबी बेबी' | Video

googleNewsNext

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप में पाकिस्तान टीम को भारत के खिलाफ ग्रुप ए एशिया कप मुकाबले की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही शर्मसार होना पड़ा। दोनों टीमों के बीच टॉस के समय तनाव बढ़ गया क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने हाथ मिलाने और नज़रें मिलाने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद, दोनों टीमें अपने-अपने राष्ट्रगान के लिए मैदान पर आईं, और तभी आगा की टीम के खिलाड़ी असमंजस में पड़ गए क्योंकि डीजे ने एक गलती कर दी।

दरअसल, जब पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाने का समय आया, तो डीजे ने गलती कर दी क्योंकि टेशर और जेसन डेरुलो का 'जलेबी बेबी' गाना दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में गूंजने लगा। यह गाना लगभग छह सेकंड तक बजाया गया, और उसके बाद ही पाकिस्तान का राष्ट्रगान सुनाई दिया।

इससे पहले, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने पिछले मैचों की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया।

टॉस के समय, आगा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं। विकेट धीमा लग रहा है। बस पहले बल्लेबाजी करके रन बनाना चाहते हैं। हम एक ही टीम हैं। हम यहाँ लगभग 20 दिनों से हैं और हमें यहाँ की परिस्थितियों की आदत हो गई है।"

दूसरी ओर, सूर्यकुमार पाकिस्तानी कप्तान के फैसले से बेहद खुश थे और उन्होंने कहा कि वह सिर्फ़ गेंदबाज़ी ही करना चाहते थे। भारतीय कप्तान ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करना चाहते थे और इससे खुश हैं। हमने सिर्फ़ एक पिच दूर खेला, जो एक अच्छा विकेट था और रात में बल्लेबाज़ी के लिए बेहतर था। यहाँ नमी है, इसलिए मुझे थोड़ी ओस की उम्मीद है। हम वही टीम हैं।"

Open in app
टॅग्स :Asia CupTeam IndiaPakistanएशिया कपटीम इंडियापाकिस्तान