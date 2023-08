पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ICC वनडे विश्व कप 2023 के लिए नई जर्सी का किया अनावरण, प्रशंसकों ने बताया 'अब तक की सबसे अच्छी किट

Highlights किट का भव्य अनावरण 28 अगस्त, 2023 को लाहौर के प्रतिष्ठित गद्दाफी स्टेडियम में हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस आयोजन को वाकई भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी पाक टीम की नई किट में क्लासिक कॉलर से सजी जर्सियां शामिल हैं

इस्लामाबाद:पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रशंसकों को आगामी आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए अपनी नई पोशाक की एक झलक दी है। इस शानदार किट का भव्य अनावरण 28 अगस्त, 2023 को लाहौर के प्रतिष्ठित गद्दाफी स्टेडियम में हुआ। जब बाबर आजम और उनकी टीम ने अपनी शानदार नई जर्सी दिखाई तो दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाओं को साझा किया।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इस आयोजन को वाकई भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस उल्लेखनीय अवसर पर पीसीबी के अध्यक्ष जका अशरफ मुख्य अतिथि होंगे। पाकिस्तान ने अपनी किटों के साथ पुरानी यादों का रास्ता अपनाने का फैसला किया है, जिसमें क्लासिक कॉलर से सजी जर्सियां शामिल हैं। यह कदम निश्चित रूप से बीते हुए क्रिकेट के दिनों की यादें ताजा कर देगा, जिससे टीम की उपस्थिति में पुराने आकर्षण का स्पर्श जुड़ जाएगा।

आईसीसी विश्व कप की तैयारी में, पाकिस्तान अपनी हालिया सफलताओं से उत्साहित है। श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में विजयी होने के बाद टीम का हौंसला बुलंद है, साथ ही उन्हें इस शानदार जीत से प्रतिष्ठित आईसीसी एकदिवसीय नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त हुई। टीम के शानदार फॉर्म के कारण प्रशंसक आगामी विश्व कप में उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

